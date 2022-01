Стиль Ксенії Мішиної: добірка модних образів української акторки

Модні образи Ксенії Мішиної.

Стильна, смілива, ніжна, сексуальна, витончена та неймовірно красива.

Все це про Ксенію Мішину.

Ранок у Великому Місті зібрав добірку стильних луків української акторки.

Дивись і надихайся!

Варто бути відвертими, деяким жінкам костюми пасують куди більше ніж чоловікам.

Наприклад, Ксенії, яка частенько полюбляє носити їх.

Варто зазначити, що, зазвичай, це oversize костюми з трішким широкими плечима та класичними штанами чи палаццо.

У такому образі слід відкривати лінію шиї та кисті рук, щоб образ виглядав більш жіночним.

Пандемія привнесла свої корективи і у моду.

Тож за карантин нам всім стали такими улюбленими м’які і трішки великуваті худі і вже навряд чи може щось їх замінити.

Взимку цей елемент одягу стає особливо актуальним, адже від захищає від холоду і можна приховати неточності фігури.

Краще поєднувати його з джогерами або іншими спортивними штанами, як зробила це Мішина.

Тренд, який вже потроху заполонив гардероб модниць.

Це і практично, і стильно одночасно.

Тож якщо у твої шафі ще немає жилетки – варто поспішити.

Ще одна зимова новинка – трикотажна кофтинка.

Може бути чудовою базою під піджак або самостійним елементом.

Якщо бажаєте урізноманітнити свій гардероб, то варто обзавестись такими кофтинками базових відтінків.

Зима — ще не привід нехтувати прикрасами.

Ксенія полюбляє носити прикраси і чудово їх поєднує.

Тож можна взяти кілька поєднань на свій модний орієнтир.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні образи Насті Каменських.

Фото: misha.k.ua

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.