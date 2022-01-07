Стиль Ксенії Мішиної: добірка модних образів української акторки

Модні образи Ксенії Мішиної.
Стильна, смілива, ніжна, сексуальна, витончена та неймовірно красива.
Все це про Ксенію Мішину.
Ранок у Великому Місті зібрав добірку стильних луків української акторки.
Дивись і надихайся!
Модні образи Ксенії Мішиної
Костюм
Варто бути відвертими, деяким жінкам костюми пасують куди більше ніж чоловікам.
Наприклад, Ксенії, яка частенько полюбляє носити їх.
Варто зазначити, що, зазвичай, це oversize костюми з трішким широкими плечима та класичними штанами чи палаццо.
У такому образі слід відкривати лінію шиї та кисті рук, щоб образ виглядав більш жіночним.
Худі
Пандемія привнесла свої корективи і у моду.
Тож за карантин нам всім стали такими улюбленими м’які і трішки великуваті худі і вже навряд чи може щось їх замінити.
Взимку цей елемент одягу стає особливо актуальним, адже від захищає від холоду і можна приховати неточності фігури.
Краще поєднувати його з джогерами або іншими спортивними штанами, як зробила це Мішина.
Жилетка
Тренд, який вже потроху заполонив гардероб модниць.
Це і практично, і стильно одночасно.
Тож якщо у твої шафі ще немає жилетки – варто поспішити.
Трикотаж
Ще одна зимова новинка – трикотажна кофтинка.
Може бути чудовою базою під піджак або самостійним елементом.
Якщо бажаєте урізноманітнити свій гардероб, то варто обзавестись такими кофтинками базових відтінків.Також по темі: Ксенія Мішина про зйомки оголеною, Холостячку та власні комплекси — ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ’Ю | 33 ЗА 3 Власний стиль та ідеальна шкіра: секрети краси Меган Фокс Жіночність та спокуса. Добірка модних образів Тіни Кароль
Аксесуари
Зима — ще не привід нехтувати прикрасами.
Ксенія полюбляє носити прикраси і чудово їх поєднує.
Тож можна взяти кілька поєднань на свій модний орієнтир.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні образи Насті Каменських.
Фото: misha.k.ua