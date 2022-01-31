УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 31.01.2022 09:41
31.01.2022 09:41
Поділитися

Стильно та тепло. Модне зимове взуття 2022

Стильно та тепло. Модне зимове взуття 2022

Яке взуття вибрати на зиму 2022.

Погода своїми низькими температурами дає знати, що зима вже не за горами.

Тож, модницям вже час задуматись, щоб обзавестись зимовим взуттям.

Ранок у Великому Місті зібрав найактуальніші моделі та тренди і готовий ділитись з тобою найстильнішими на кожен день чи для особливого виходу.

Читай наш матеріал далі і залишайся модною, незважаючи на холод.

Модне взуття на зиму 2022

Ботильйони

Тим, хто полюбляє підброри варто придивитись до цієї моделі.

Утеплені батильйони на підборах з квадратним носком — тренд цієї зими.

А на кожен день можна обрати більш скруглені і на товстішій основі зі стійкішим каблуком, щоб не хвилюватись зайвий раз.

Така пара чобіток ідеально впишеться у твій зимовий гардероб.

Кросівки

Цей елемент гардеробу, напевно, не вийде з щоденного вжитку вже ніколи.

Але хто-зна, що дизайнери запропонують нам в майбутньому, а поки радять, навіть в холодну пору, не відмовлятись від комфорту.

Тож, варто звертати увагу на на моделі з високою і грубою підошвою.

Такі кросівки будуть краще захищати від холоду і не давати ногам промокнути.

Чоботи

Базовий елемент, який не залишає свої позиції вже досить давно, лише щороку трішки видозмінюється.

Так, цьогоріч у моді – жокейські.

В них має бути стійка форма у вигляді труби, яка майже не прилягає до голені.

До того ж, груба підошва чи підбори ідеально підходять до цієї моделі.

Для тих, хто має проблеми з тим, що замок не сходиться на нозі, радимо придивитись до ось такої моделі.

Вони йдуть без замка, тому без проблем одягнеш на свою ніжку.

Також по темі: Пухнасті й кольорові. Модні сумки на зиму 2021/22 Екохутро та маскулінність. Модні тренди на зиму 2022 Тепло та елегантно. Модні сукні на зиму 2022

Грубі черевики

І якщо вже заговорили про грубу підошву, то низьке взуття буде найоптимальнішим варіантом для тих, хто хоче бути стильною і комфортно бігати по справах.

Чорні, білі чи бежеві — тут вже кожна обирає на власний смак.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні пуховики цього сезону.

Фото: Unslash

Дарина Сіраш

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: взуття, модні тренди, модні тренди зими, стиль
31.01.2022 09:41



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь