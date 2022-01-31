Стильно та тепло. Модне зимове взуття 2022

Яке взуття вибрати на зиму 2022.
Погода своїми низькими температурами дає знати, що зима вже не за горами.
Тож, модницям вже час задуматись, щоб обзавестись зимовим взуттям.
Ранок у Великому Місті зібрав найактуальніші моделі та тренди і готовий ділитись з тобою найстильнішими на кожен день чи для особливого виходу.
Читай наш матеріал далі і залишайся модною, незважаючи на холод.
Модне взуття на зиму 2022
Ботильйони
Тим, хто полюбляє підброри варто придивитись до цієї моделі.
Утеплені батильйони на підборах з квадратним носком — тренд цієї зими.
А на кожен день можна обрати більш скруглені і на товстішій основі зі стійкішим каблуком, щоб не хвилюватись зайвий раз.
Така пара чобіток ідеально впишеться у твій зимовий гардероб.
Кросівки
Цей елемент гардеробу, напевно, не вийде з щоденного вжитку вже ніколи.
Але хто-зна, що дизайнери запропонують нам в майбутньому, а поки радять, навіть в холодну пору, не відмовлятись від комфорту.
Тож, варто звертати увагу на на моделі з високою і грубою підошвою.
Такі кросівки будуть краще захищати від холоду і не давати ногам промокнути.
Чоботи
Базовий елемент, який не залишає свої позиції вже досить давно, лише щороку трішки видозмінюється.
Так, цьогоріч у моді – жокейські.
В них має бути стійка форма у вигляді труби, яка майже не прилягає до голені.
До того ж, груба підошва чи підбори ідеально підходять до цієї моделі.
Для тих, хто має проблеми з тим, що замок не сходиться на нозі, радимо придивитись до ось такої моделі.
Вони йдуть без замка, тому без проблем одягнеш на свою ніжку.Також по темі: Пухнасті й кольорові. Модні сумки на зиму 2021/22 Екохутро та маскулінність. Модні тренди на зиму 2022 Тепло та елегантно. Модні сукні на зиму 2022
Грубі черевики
І якщо вже заговорили про грубу підошву, то низьке взуття буде найоптимальнішим варіантом для тих, хто хоче бути стильною і комфортно бігати по справах.
Чорні, білі чи бежеві — тут вже кожна обирає на власний смак.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні пуховики цього сезону.
Фото: Unslash