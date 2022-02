Контрастні острови: чому на Філіппінах одні живуть у злиднях, а інші в розкоші

Філіппіни – країна загублена в безлічі морів. Вона славиться тим, що про неї майже нічого не відомо.

Але ми знайшли людину, яка розкаже нам про це загадкове місце.

Артем із Запоріжжя працює в столиці Філіппін моделлю, фешн-фотографом, ді-джеєм, а також підробляє в компанії з анімації та проводить майстер-класи з академічного малюнку.

Зараз він розповість, чому одні філіппінці живуть в розкішних резиденціях, а інші просто на вулиці.

Маніла – щось далеке, маловідоме, не схожа ні на що інше. Місце, де бідність і багатство, краса і потворність живуть по сусідству.

І прірва тут не лише між спорудами, а і між людьми.

Усе населення Філіппін поділено на два табори – дуже бідні й дуже заможні.

І це не такі бідняки й багатії, як у нас.

Соціальна прірва тут куди глибша, ніж в Україні.

Артура здивувало, що майже на одній вулиці жебракують бідняки й тут же в розкішних готелях відпочивають багатії.

У розкішних резиденціях з басейнами й ресторанами живе еліта філіппінського суспільства.

Люди, які можуть собі це дозволити, зазвичай снідають, обідають і вечеряють у фешенебельних кафе та добираються на роботу на вертольотах.

Вони мають у своїх сім’ях по п’ять служниць, водіїв та працівників по дому, але природно така розкіш дається не всім.

По сусідству з людьми, які можуть дозволити собі все, живуть прості смертні, які величезними сім’ями тісняться на 50 квадратних метрах.

Але це щасливчики! Для деяких дах над головою – це блакитне небо.

Річ у тому, що на Філіппінах бідність передається за спадком.

Діти не можуть отримати достойної освіти, тому частіше за все вони виростають проводять власне життя на плантаціях або ринках, продаючи фрукти, овочі, морепродукти та рис.

Дівчатка з незаможних сімей можуть прибирати квартири й готувати їжу закордоном або працювати на багатіїв із сусідніх елітних районів.

Попри всі злидні й несправедливість, жителі островів на диво спокійні. Артем зауважив:

І головне, що таке життя, здається, всіх влаштовує.

Чому на Філіппінах не варто купатися в річках?

Як у цій країні розважаються бідняки?

Детальніше дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про метро Бангкока.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.