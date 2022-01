Країна з ісламськими традиціями та європейськими цінностями. Українка про життя в Марокко

Цікаві факти про життя в Марокко.

Марокко – арабська казка.

У цій країні деякі люди пересуваються на віслюках.

А ще марокканці їдять руками.

Наша землячка Єлизавета вже 4 роки живе в Марокко.

Вона розкаже, чим ще цікава ця країна.

Чому всюди потрібно чекати?

Як українцю знайти хорошу роботу в Марокко?

Дивіться в сюжеті.

