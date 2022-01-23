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Video: Країна з ісламськими традиціями та європейськими цінностями. Українка про життя в Марокко

Цікаві факти про життя в Марокко. Марокко – арабська казка. У цій країні деякі люди пересуваються на віслюках. А ще марокканці їдять руками. Наша землячка Єлизавета вже 4 роки живе в Марокко. Вона розкаже, чим ще цікава ця країна. [read_more_news] Чому всюди потрібно чекати? Як українцю знайти хорошу роботу в Марокко? Дивіться в сюжеті. Нагадаємо, раніше ми розповідали про символ кохання в Марокко. Фото: Рexels

Країна з ісламськими традиціями та європейськими цінностями. Українка про життя в Марокко
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Цікаві факти про життя в Марокко.

Марокко – арабська казка.

У цій країні деякі люди пересуваються на віслюках.

А ще марокканці їдять руками.

Наша землячка Єлизавета вже 4 роки живе в Марокко.

Вона розкаже, чим ще цікава ця країна.

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Чому всюди потрібно чекати?

Як українцю знайти хорошу роботу в Марокко?

Дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про символ кохання в Марокко.

Фото: Рexels

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ICTV / Ранок / Країна з ісламськими традиціями та європейськими цінностями. Українка про життя в Марокко / 23.01.2022 12:00
23.01.2022 12:00

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