Захист населення та розвиток молоді. Coca-Cola і Червоний Хрест об’єдналися заради добрих справ

Coca-Cola і Товариство Червоного Хреста підписали меморандум про розвиток в Україні.

Швидке реагування на актуальні виклики – завдання не тільки держави, а й бізнесу та організацій.

Вже понад десять років компанія Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед співпрацює з Товариством Червоного Хреста України.

За цей час було втілено чимало спільних проектів.

Директор з корпоративних зв’язків та сталого розвитку Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед, Андрій Бублик розповідає, що за 10 років була велика кількість спільних проектів:

Тож співпрацю вирішили не лише продовжити, а й розширити.

Для цього підписали новий Меморандум з урахуванням викликів сьогодення.

Тепер угода стосується не тільки реагування на надзвичайні ситуації та підтримки соціально незахищених верств населення, а ще популяризації волонтерського руху та розвитку молоді.

Генеральний директор Національного комітету ТЧХУ, Максим Доценко говорить:

І додає про те, що знає, що наш партнер є одним з лідерів по корпоративно-соціальній відповідальності в принципі в Україні та у світі.

Окрім розвитку корпоративного волонтерства, очікується співпраця освітній сфері.

За роки співпраці компанія Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед передала Товариству майже мільйон літрів питної води та напоїв, допомагала через залучення співробітників до волонтерських акцій та надавала логістичну підтримку з доставки вантажів по Україні.

Та на цьому, як стверджують представники, не зупиняються.

Загалом же, на міжнародному рівні компанії співпрацюють вже більше століття і лише симбіоз діяльності бізнесу і організації, сповідування єдиних принципів здатне привести до розвитку, впевнені підписанти меморандуму.

Кому і як саме вони допомагатиме Coca-Cola та Червоний Хрест?

Детальніше про це дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як волонтери рятують країну.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.