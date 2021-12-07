Не за гроші, а через небайдужість: як волонтери рятують Україну?
«Волонтер» — слово яке ще 10 років тому асоціювалось швидше з допомогою безпритульним тваринам чи подарунками до Миколая діткам у сиротинціях.
Тепер волонтерство значно сильніше, масштабніше і актуальніше явище.
Початок війни на Донбасі запустив невідворотній процес – єднання країни і допомоги один одному у важкі часи.
Волонтерство в Україні
Саме Революція Гідності об’єднала українців і дала старт новому феномену – українському військовому волонтерству.
Голова благодійного фонду “Свої”, Леся Литвинова розповідає:
— Тут ми всі родом з Майдану і було перше грудня. і було «Ой, треба щось робити!». А далі коли починаєш щось робити, чіпляється одне за інше, одне за інше, а далі воно само.
Литвинова згадує, що все починалось так: хтось приніс якісь речі, які треба було передати на Майдан, потім були поранені.
Після початку російської військової агресії саме волонтери стали прямими посередниками між українським народом і військовими.
І без них ми сьогодні не мали б такої сильної армії.
Кожен з українських волонтерів дійшов до цього по-своєму.
Власну історію розповів і засновник фонду «Повернись живим» — Віталій Дейнега:
— В травні 2014 року, коли стали з’являтися нові і нові новини про загиблих, я не міг собі знайти місця, сидів на кухні от як зараз і думав про те, що я буду робити. Чи я можу піти воювати сам.
Віталій згадує, що коли з’явилась новина про рекордну кількість загиблих, це спонукало почати щось робити.
Тоді він написав кілька постів і на нього відгукнулись друзі.
Нині фонд допомагає армії і купує потрібну, доволі коштовну, але надзвичайно корисну техніку.
Роль кожного дійсно важлива.
Чи ви знаходите необхідні ліки, чи шукаєте потрібні речі, або ж здаєте кров пораненим чи плетете маскувальні сітки.
Готуєте їжу чи особисто везете її на передову, або ж шукаєте кисневі концентратори для хворих на ковід чи в’яжете теплі шкарпетки військовим.
Кожна з цих місій надважлива.Також по темі: Загострення на Донбасі: буде повномасштабна війна? Долар по 100? Як Кремль намагається знищити гривню загостренням на Донбасі Кремлівське "іхтамнєт" спростовано! Як Росія постачає зброю на Донбас?
Як українські волонтери починаючи з 2014 року стали унікальним феноменом?
І чому Україна неможлива без волонтерів?
Детальніше у сюжеті Роксолани Влох.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про міфи російської пропаганди.
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