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ICTV Ранок 04.02.2022 19:15
04.02.2022 19:15
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Тверезий січень закінчився. Ештон Кутчер поділився смішним відео з Мілою Куніс

Тверезий січень закінчився. Ештон Кутчер поділився смішним відео з Мілою Куніс

Чоловік знаменитої американської акторки родом із Чернівців Ештон Кутчер показав фанатам сімейне відео.

Ролик коханий Міли Куніс оприлюднив на свої сторінці в Інстаграм.

За словами знаменитої пари, вони дотримувалися тверезого січня весь період після свят.

Але дехто з них не втримався!

Так Ештон підловив Мілу на гарячому, коли та готувала алкогольний  коктейль.

 – Тверезий січень триває, Міла його дотримується, але мені здається просто зараз вона завершує цей челендж, –  сказав Кутчер у своєму відео.

Чоловік запитав у дружину, що вона робить.

Куніс коротко відповіла, що нічим не займається, і продовжила готувати напій.

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Прихильники американських зірок просто в захваті від домашнього відео.

За кілька днів допис назбирав майже півтора мільйона переглядів.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Міли Куніс.

Фото: aplusk

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Теги: Ештон Кутчер, зірковий інстаграм, Міла Куніс, шоу-бізнес
04.02.2022 19:15



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