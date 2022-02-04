Тверезий січень закінчився. Ештон Кутчер поділився смішним відео з Мілою Куніс

Чоловік знаменитої американської акторки родом із Чернівців Ештон Кутчер показав фанатам сімейне відео.
Ролик коханий Міли Куніс оприлюднив на свої сторінці в Інстаграм.
За словами знаменитої пари, вони дотримувалися тверезого січня весь період після свят.
Але дехто з них не втримався!
Так Ештон підловив Мілу на гарячому, коли та готувала алкогольний коктейль.
– Тверезий січень триває, Міла його дотримується, але мені здається просто зараз вона завершує цей челендж, – сказав Кутчер у своєму відео.
Чоловік запитав у дружину, що вона робить.
Куніс коротко відповіла, що нічим не займається, і продовжила готувати напій.Також по темі: Карантинне вино: як Міла Куніс та Ештон Кутчер оригінально борються з коронавірусом На межі спорт-шику та сексуальності. Добірка модних образів Дуа Ліпи Бачать не очима, а серцем. Знаменитості із проблемами зору
Прихильники американських зірок просто в захваті від домашнього відео.
За кілька днів допис назбирав майже півтора мільйона переглядів.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Міли Куніс.
Фото: aplusk