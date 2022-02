Тверезий січень закінчився. Ештон Кутчер поділився смішним відео з Мілою Куніс

Чоловік знаменитої американської акторки родом із Чернівців Ештон Кутчер показав фанатам сімейне відео.

Ролик коханий Міли Куніс оприлюднив на свої сторінці в Інстаграм.

За словами знаменитої пари, вони дотримувалися тверезого січня весь період після свят.

Але дехто з них не втримався!

Так Ештон підловив Мілу на гарячому, коли та готувала алкогольний коктейль.

Чоловік запитав у дружину, що вона робить.

Куніс коротко відповіла, що нічим не займається, і продовжила готувати напій.

Прихильники американських зірок просто в захваті від домашнього відео.

За кілька днів допис назбирав майже півтора мільйона переглядів.

