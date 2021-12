Секрети краси Міли Куніс: будь завжди готова до червоної доріжки

Міла Куніс — одна з найпривабливіших акторок у голлівудському колі знаменитостей, яка може похизуватися своїм зовнішнім виглядом без макіяжу.

Якщо мова йде про красиву шкіру, тіло та волосся, Міла залюбки поділиться своїми вміннями гарно виглядати, особливо якщо зненацька треба бути на червоній доріжці.

Ранок у Великому Місті готовий розказати тобі про догляд за собою від Міли Куніс.



Міла наголошує на важливості часто змінювати наволочки. Коли ми спимо, піт, бруд, відмерлі клітини шкіри, бактерії та інші накопичення переносяться на наші наволочки.

Деякі речі, що живуть всередині, включаючи пилові кліщі та залишки від пом’якшувача тканини можуть спричинити прояв прищів або тьмяний вигляд шкіри.

Треба подумати про те, як інвестувати в шовкові наволочки, які гіпоалергенні для шкіри, а також не пошкоджують волосся під час сну.

Одне з її найважливіших уроків – важливість очищення. Потрібно користуватися засобами для вмивання і зволоження шкіри та пам’ятати про регулярність.

Що стосується догляду за шкірою, вона прокоментувала:



Використовуйте термозахисні засоби, коли це можливо, щоб запобігти пошкодженню волосся. Під час нагрівання феном, утюжками, плойками, локони гублять усю вологість і стають ламкими.

А хороший термозахист здатний огородити тебе від згубного впливу і додати краси волоссю.

Також Міла застерігає відмовитися від дешевих фарб та кондиціонерів.



Для підтримки форми свого тіла вона вважає за краще регулярно змінювати режим тренувань. Акторка наголошує на силових тренуваннях та кардіо вправах для швидкого способу прийти у форму.

Йога – ще один фітнес-секрет Міли Куніс. Також їй подобається практикувати медитацію, навіть якщо є тільки 5 вільних хвилин на день.

Попри свою нелюбов до активного тренування, вона знаходить різні варіанти підтримувати своє здоров’я та фігуру, тому різноманітні види занять тримають її інтерес до спорту.

Куніс каже, що треба збалансовано харчуватися. Переважно вона дотримується вегетаріанської їжі, хоча іноді може спробувати нежирне м’ясо чи рибу на грилі.

Вона обов’язково п’є 10 склянок води щодня, оскільки вважає, що вода є відмінним детоксикатором.

Здорова і збалансована дієта, безумовно, важлива, але Міла може дозволити собі їсти смаколики, наприклад, морозиво або шоколадні батончики – це забавка, від якої вона не може відмовитися.

Крім того, актрисі часто не обійтися без вина ввечері.

Зірка полюбляє вечірки, різні заходи й зйомки, на яких вона завжди має приголомшливий макіяж, професійну укладку волосся та гарний настрій. Проте у звичайному житті, вона користується правилом простоти у догляді за собою та зовнішнім виглядом.

Замість фену, акторка сушить волосся на вулиці. Ще, виявляється, вона не любить користуватися губною помадою, а надає перевагу бальзаму.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які секрети краси Анджеліни Джолі.

Фото: Depositphotos

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.