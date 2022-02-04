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ICTV Ранок 04.02.2022 16:00
04.02.2022 16:00
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Проміняла чоловіка на робота. Тіна Кунакі поділилась незвичайним фото в бікіні

Проміняла чоловіка на робота. Тіна Кунакі поділилась незвичайним фото в бікіні

24-річна французька модель, молода дружина відомого актора Венсана Касселя поділилась гарячими фото на тлі океану.

Світлини зірка оприлюднила на своїй сторінці в Інстаграм.

На знімках дівчина позує в яскравому рожевому купальнику.

Здавалося б, звичайні кадри з відпочинку, якби не одна деталь.

У ролі фотографа представлений… робот!

 – Мій C, ця подорож до Бразилії була ще епічнішою разом, – написала під постом Тіна.

Такий залізний друг для подорожей – це взагалі ідеально.

І фото наробить досхочу, і чоловік не ревнуватиме.

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Прихильники в Інстаграмі в захваті від такого технологічного прогресу й фігури Кунакі.

За добу допис назбирав понад 100 тисяч уподобань.

Отож, подякуємо за неоціненні кадри моделі роботу-фотографу!

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про тренування Брітні Спірс.

Фото:tinakunakey

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Теги: зірковий інстаграм, Тіна Кунакі, шоу-бізнес
04.02.2022 16:00



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