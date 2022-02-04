Проміняла чоловіка на робота. Тіна Кунакі поділилась незвичайним фото в бікіні

24-річна французька модель, молода дружина відомого актора Венсана Касселя поділилась гарячими фото на тлі океану.
Світлини зірка оприлюднила на своїй сторінці в Інстаграм.
На знімках дівчина позує в яскравому рожевому купальнику.
Здавалося б, звичайні кадри з відпочинку, якби не одна деталь.
У ролі фотографа представлений… робот!
– Мій C, ця подорож до Бразилії була ще епічнішою разом, – написала під постом Тіна.
Такий залізний друг для подорожей – це взагалі ідеально.
І фото наробить досхочу, і чоловік не ревнуватиме.Також по темі: Неймовірна сила волі. Джей Ло засвітила стальний перс Оголюватись як сенс життя. Зіркові красуні, які обожнюють публікувати гарячі фото Засвітила пишні форми. Кім Кардашян щедро ділиться фото з відпустки
Прихильники в Інстаграмі в захваті від такого технологічного прогресу й фігури Кунакі.
За добу допис назбирав понад 100 тисяч уподобань.
Отож, подякуємо за неоціненні кадри моделі роботу-фотографу!
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Фото:tinakunakey