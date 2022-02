Проміняла чоловіка на робота. Тіна Кунакі поділилась незвичайним фото в бікіні

24-річна французька модель, молода дружина відомого актора Венсана Касселя поділилась гарячими фото на тлі океану.

Світлини зірка оприлюднила на своїй сторінці в Інстаграм.

На знімках дівчина позує в яскравому рожевому купальнику.

Здавалося б, звичайні кадри з відпочинку, якби не одна деталь.

У ролі фотографа представлений… робот!

Такий залізний друг для подорожей – це взагалі ідеально.

І фото наробить досхочу, і чоловік не ревнуватиме.

Прихильники в Інстаграмі в захваті від такого технологічного прогресу й фігури Кунакі.

За добу допис назбирав понад 100 тисяч уподобань.

Отож, подякуємо за неоціненні кадри моделі роботу-фотографу!

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Фото:tinakunakey

