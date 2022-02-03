Міцна сім’я: Віталій Кличко поділився архівним фото з братом

Легендарний 45-річний український боксер і чемпіон світу Володимир Кличко похвалився їхнім з Віталієм спільним знімком.

Фото спортсмен виклав на своїй сторінці в Інстаграм.

На чорно-білій світлині відомі брати позують з оголеними торсами й у боксерських шортах.

Володимир зворушливо висловився під своїм постом, чим розчулив чимало прихильниць.

– Мій найважливіший союзник у житті. Не лише кровно споріднені, а й однаковими думками. Із самого початку ми вирішили боротися за свої цілі. І в спорті, і в житті, – прокоментував боксер.

Підписники в коментарях також вирішили потішити зірку й написати кілька компліментів:

– Велика повага до тебе Володимир за те, що робиш для України, – прокоментував фоловер.

Зважаючи на заслуги Кличка в спорті, можна сказати, що він дійсно заслуговує всенародну любов.

До речі, архівне фото підняло неабиякий актив на сторінці й назбирало понад 150 тисяч уподобань.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про тренування Володимира Кличка.

Фото: klitschko

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