Міцна сім’я: Віталій Кличко поділився архівним фото з братом

Легендарний 45-річний український боксер і чемпіон світу Володимир Кличко похвалився їхнім з Віталієм спільним знімком.

Фото спортсмен виклав на своїй сторінці в Інстаграм.

На чорно-білій світлині відомі брати позують з оголеними торсами й у боксерських шортах.

Володимир зворушливо висловився під своїм постом, чим розчулив чимало прихильниць.

Підписники в коментарях також вирішили потішити зірку й написати кілька компліментів:

Зважаючи на заслуги Кличка в спорті, можна сказати, що він дійсно заслуговує всенародну любов.

До речі, архівне фото підняло неабиякий актив на сторінці й назбирало понад 150 тисяч уподобань.

Фото: klitschko

