Король креативу. Кличко показав, як тренується на сходах

46-річний Володимир Кличко засвітив у мережі своє оголене тіло.
Боксер має чудову фізичну форму.
Кличко регулярно займається спортом навіть на відпочинку.
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Своїх підписників знаменитість також заохочує тренуватися.
Будьте креативні! Ви можете тренуватися, щоб залишатися у формі, скрізь. Якщо хочеш досягти своїх цілей, потрібно працювати на них, – підписав Кличко.
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Фото: klitschko
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10.06.2021 16:10
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