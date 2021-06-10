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ICTV Ранок 10.06.2021 16:10
10.06.2021 16:10
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Король креативу. Кличко показав, як тренується на сходах


46-річний Володимир Кличко засвітив у мережі своє оголене тіло.

Боксер має чудову фізичну форму.

Кличко регулярно займається спортом навіть на відпочинку.

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Своїх підписників знаменитість також заохочує тренуватися.

Будьте креативні! Ви можете тренуватися, щоб залишатися у формі, скрізь. Якщо хочеш досягти своїх цілей, потрібно працювати на них, – підписав Кличко.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Пономарьов перевтілився у поліцейського.

Фото: klitschko

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Теги: інстаграм зірок, Владимир Кличко
10.06.2021 16:10



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