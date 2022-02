Святкують прихід 4720 року! Що важливо знати про Китайський Новий рік

Китайський новий рік – найочікуваніше свято для багатьох жителів Азії.

Уже сьогодні, першого лютого, мільйони людей святкують Китайський Новий рік – фестиваль, що гримітиме по всій країні не один тиждень.

Як і в Україні, його головним символом буде Чорний Водяний Тигр, що символізує силу, неперевершеність і впевненість.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе усі найцікавіші факти про Китайський Новий рік, які тебе точно зацікавлять.

Новий рік або ж Весняний фестиваль китайці відзначають аж 15 днів.

Усі великі й маленькі містечка завмирають на два тижні, забуваючи про буденну роботу.

У Китаї одних лише офіційних вихідних аж 7 днів.

Феєричне святкування зазвичай завершується видовищним Фестивалем ліхтариків, що здіймаються в небо по всій країні.

Святковий час китайці проводять досить продуктивно.

Вони старанно прикрашають домівки й вулиці, ходять одне до одного в гості, прибирають і викидають усе зайве, щоб очиститися перед початком чогось нового.

Однією з невід’ємних частин неймовірного дійства є феєрверки.

За повір’ям, салюти відганяють усе лихе й щасливо зустрічають новий успіх.

До їжі у китайців також особливе ставлення.

На Новий рік заведено подавати до столу традиції пельмені цзяоцзи та багато риби.

Без них неможливо уявити новорічну вечерю в Китаї, як в Україні застілля без олів’є.

Ще одна зворушлива традиція на Китайський Новий рік – написання побажань і мрій на червоних листках паперу.

Готові записки зазвичай вішають на вхідні двері, щоб усі найзаповітніші бажання точно здійснилися.

Ну і куди ж без драконів!

На Китайський Новий рік вуличками ходять танцівники в яскравих костюмах червоних драконів, що приносять успіх і щастя в новому році.

1 лютого китайці святкуватимуть прихід 4720 року.

До речі, раніше в древньому Китаї новий рік узагалі святкували восени.

Китайський календар має безліч варіацій і залежить від того, яка династія править у країні.

У наш час роки відраховують від початку правління Хуана-Ді, що був напівміфічною істотою. До влади він прийшов у 2968.

Отож, якщо хочеш опинитися в майбутньому найближчим часом, сміливо вирушай святкувати Китайський Новий рік!

Слід звернути увагу на головний символ цього року.

Уподобання Водяного Тигра досить вибагливі, проте не варто їх боятися.

Увесь дім має бути прикрашений в червоних тонах, адже цей колір – магніт для кохання, добробуту й щастя.

За новорічним столом мають бути всі члени родини, адже в єдності наша сила.

До речі, у ніч з 31 січня на 1 лютого не можна спати. За повір’ями, таким чином людина пропустить своє щастя.

Задобрити Тигра можна й вишуканим одягом, адже він полюбляє усе грандіозне й елегантне.

Варто згадати й про те, що в перші п’ять днів нового року потрібно зустрічатися з усіма друзями й близькими!

Забудь про сльози, сварки й образи, адже вони відлякають новорічне чудо!

У жодному разі не можна в цю священну ніч з’ясовувати стосунки й кричати одне на одного.

До речі, не слід навіть мити голову одразу перед і після свята, адже так можна змити удачу.

Ще один смішний для європейців китайський “забобон” – заборона їсти кашу на сніданок після нового року, адже вона символізує бідність.

Фото: Pexels

