Без подарунків і в червоній білизні: як мексиканці зустрічають Новий рік

Одягти жовту або червону спідню білизну, поїсти сочевиці та позамітати після опівночі – це лише маленька частина мексиканських новорічних традицій.

Олів’є знову в печінках, а від одного вигляду шампанського сіпається око – ми пережили новорічні свята.

А як їх переживала Мексика, чому більшість мексиканців не отримали подарунків на новий рік та чому вони зустрічали його в червоній та жовтій спідній білизні?

Українка Алла, що вже 9 років живе в Мексиці, поділиться усіма подробицями святкування Нового року в країні, де немає снігу й морозів.

У той час, як більшість українців вже відгуляли свято і готуються укладатися спати, мексиканці тільки відкорковують першу пляшку ігристого, адже в Мексиці новий рік настає на 8 годин пізніше, ніж в нас.

Головною відмінністю між нами є те, що ніякий Дід Мороз не приходить до мексиканців у новорічну ніч і ніяких подарунків не знайдеш під ялинкою. Улюблена традиція українських діток для Мексики – щось невідоме.

Алла зустрічала новий рік в мексиканському колі, але подарунки в неї були.

Дівчина поступово привчає своїх мексиканських родичів до українських звичаїв. І не лише звичаїв.

Вона не забуває проводжати старий рік, а також готувати перевано українські страви до новорічного столу.

Ще один цікавий новорічний обряд. Коли куранти б’ють північ, треба з’їсти дванадцять виноградин (по одній на кожен удар) і загадати дванадцять бажань.

Ця іспанська традиція, яка виникла у 1895 році, затвердилася у 1909, досі популярна по всьому світу.

Після поїдання винограду треба взяти 2 стрічки червоного і жовтого кольорів та пов’язати їх на руку рідній людини, а вона має зробити те саме для вас.

Червона стрічка поглинає погану енергію, а жовта — магніт для достатку.

Жовтий та червоний — це взагалі головні кольори мексиканського нового року.

Навіть спідню білизну в новорічну ніч більшість місцевих одягає відповідну. Алла пояснює значення саме цих відтінків:

Також обов’язково треба вдягнути щось із золотих прикрас. Тільки не біжутерію, а справжнє золото жовтого кольору, адже воно залучає добробут.

Одна з найцікавіших мексиканських новорічних традицій — брати валізу для подорожей і виходити з нею на двір стільки разів, скільки мандрівок хочеш мати в новому році.

До речі, деякі люди стверджують, що цей звичай дійсно допоміг їх побувати закордоном уперше за багато років.

Які обряди мекиканці проводять зі свічками на Новий рік?

Навіщо їм мітла під час святкування?

З якою метою люди в Мексиці на Новий рік виливають воду на двір?

Детальніше дивіться в сюжеті.

