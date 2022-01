Яскрава фуксія та ельфійський смарагдовий. Модна кольорова палітра зими 2021-2022

5 найбільш трендових відтінків зими 2021-2022 року.

Зима — не привід, щоб одягатись у сірий і чорний колір.

Підбираючи одяг до кожного сезону, дівчата намагаються враховувати свіжі тренди, і обов’язковою складовою всіх модних списків є колір.

Тож Ранок у Великому Місті розкаже, на які кольори в одязі варто звертати увагу.

Сміливі дівчата можуть обирати яскравий рожевий.

Такий колір чудово підходить для створення акценту.

Наприклад, яскрава рубашка у цьому кольорі гарно пасуватиме до сірого маскулінного брючного костюму.

У цьому сезоні цей відтінок ще називають — Лепрекон.

Колір відомих всім нам з казок і фільмів маленьких чоловічків-Лепреконів теж увійшов в топ головних відтінків майбутнього сезону.

Тож, якщо хочеш збирати на собі погляди — зверни увагу на цей відтінок.

Цей відтінок названий на честь грецького острова й теплі води Егейського моря.

Синій – новий чорний.

Чимало дизайнерів використали саме цей відтінок у свої колекціях.

Сірий — один із двох головних кольорів 2021-го року згідно з Pantone.

Ідеально підходить як базовий колір гардеробу.

До речі, саме цей колір чудово поєднується з яскравими і насиченими кольорами.

2022 рік – це рік Синього Водяного Тигра, тому й кольори в одязі мають бути більш природні.

Коричневий нагадує корінь дерева сассафраса, а все, що пов’язано з природою завжди володіє неземною силою.

Тому, щоб задобрити символ року додавайте цей відтнок до свого одягу.

Фото: Pexels

