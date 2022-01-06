Яскрава фуксія та ельфійський смарагдовий. Модна кольорова палітра зими 2021-2022

5 найбільш трендових відтінків зими 2021-2022 року.
Зима — не привід, щоб одягатись у сірий і чорний колір.
Підбираючи одяг до кожного сезону, дівчата намагаються враховувати свіжі тренди, і обов’язковою складовою всіх модних списків є колір.
Тож Ранок у Великому Місті розкаже, на які кольори в одязі варто звертати увагу.
Читай наш матеріал і будь в тренді!
Модні кольори літа 2021
Фуксія
Сміливі дівчата можуть обирати яскравий рожевий.
Такий колір чудово підходить для створення акценту.
Наприклад, яскрава рубашка у цьому кольорі гарно пасуватиме до сірого маскулінного брючного костюму.
Зелений
У цьому сезоні цей відтінок ще називають — Лепрекон.
Колір відомих всім нам з казок і фільмів маленьких чоловічків-Лепреконів теж увійшов в топ головних відтінків майбутнього сезону.
Тож, якщо хочеш збирати на собі погляди — зверни увагу на цей відтінок.
Синій
Цей відтінок названий на честь грецького острова й теплі води Егейського моря.
Синій – новий чорний.
Чимало дизайнерів використали саме цей відтінок у свої колекціях.
Сірий
Сірий — один із двох головних кольорів 2021-го року згідно з Pantone.
Ідеально підходить як базовий колір гардеробу.
До речі, саме цей колір чудово поєднується з яскравими і насиченими кольорами.Також по темі: Від класики до ретро-експерементів. Модні стрижки на зиму 2021/22 Гарячий шоколад та більше блиску! Головні тренди у манікюрі на зиму 2021-2022 Екохутро та маскулінність. Модні тренди на зиму 2021/22
Коричневий
2022 рік – це рік Синього Водяного Тигра, тому й кольори в одязі мають бути більш природні.
Коричневий нагадує корінь дерева сассафраса, а все, що пов’язано з природою завжди володіє неземною силою.
Тому, щоб задобрити символ року додавайте цей відтнок до свого одягу.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні образи на зиму.
Фото: Pexels