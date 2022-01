Природні ліки від усіх хвороб? Корисні властивості горобини

Горобина – не тільки неймовірно гарне дерево, що радує око, а й незамінний помічник для нашого здоров’я!

Наші предки активно використовували ягоди горобини при виготовленні різноманітних цілющих настоянок.

Попри те, що в наш час медицина перебуває на піку свого розвитку, не слід забувати про корисні властивості рослин, що ростуть навколо нас.

Природа – це часто хороший “лікар”.

Науковці давно довели здатність гілочок та листя горобини вбивати мікроби. Звісно, не можна порівнювати цей ефект із хімічними речовинами, але кислот, що містить горобина, цілком достатньо для того, щоб за лічені години очистити воду, а також знищити плісняву та грибки.

Отож, якщо ви перебуваєте на природі й не знаєте, очистити рідину, зверніть увагу на горобину, що росте майже будь-де.

Кращого природного фільтра ви не знайдете!

Особливо актуальна властивість у період пандемії коронавірусу.

Узимку наше здоров’я суттєво слабшає, адже нам часто не вистачає необхідних вітамінів та мікроелементів, які ми зазвичай отримуємо в повному обсязі влітку.

Горобиновий сік або настоянка допоможуть вилікувати навіть страшні хвороби, що викликають ускладнення, тож не полінуйтеся нарвати ягід і приготувати з них смачний і корисний напій.

Горобина здавна славиться своєю властивістю полегшувати симптоми застуди, а також відхаркувальним ефектом.

Якщо ви ніяк не можете позбутися сухості в горлі й пирхота, обов’язково спробуйте випити сік із цієї ягоди.

Відчуваєте тривожність і маєте проблеми зі сном?

Шалений робочий темп часто виснажує, організм потребує вітамінів, що нададуть сил і заспокоять розбурхану нервову систему.

Горобина – чудовий натуральний антистрес, що допоможе не гірше за пігулки, куплені в аптеці.

Уже давно відомо, що горобину використовують як засіб, що здатний уповільнити старіння.

Ця ягода корисна не тільки для внутрішніх органів, а й для шкіри. Для того, щоб звузити розширені пори й судини, а також надати обличчю природного сяяння, достатньо зробити кілька масок із додаванням горобини.

Цей чудодійний елемент допомагає позбавитися підвищеного потовиділення й запаморочення, які часто надокучають жінкам.

Отож, не залишається жодних сумнівів у тому, що горобина – це справжня чудо-ягідка.

Сміливо вживайте її й будьте здоровими!

Фото: Pexels

Олександра Лоскот

