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ICTV / Ранок / Корисні властивості кунжуту: вагомі причини додати його до раціону / 03.11.2020 16:28
03.11.2020 16:28
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Корисні властивості кунжуту: вагомі причини додати його до раціону


Чому варто додати насіння кунжуту до свого меню – корисні властивості.

Кунжут, або ж сезам, має багатий склад. Він містить вітаміни А, групи В, С, Е, Н, РР, а також цілу низку важливих мікроелементів: залізо, фосфор, кальцій, калій, магній, цинк тощо

60% насіння складає цінна кунжутна олія. Цілющою її роблять органічні кислоти, токофероли, тригліцерини та інші суперкорисні речі.

Але яку конкретно дію кунжут чинить на організм людини? Читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Корисні властивості кунжуту

Захищає від пухлин

У кунжуті міститься дуже цінна речовина – сезамін (звідси й ще одна назва цього насіння – сезам).

Це потужний антиоксидант, який при регулярному вживанні запобігає появі онкологічних процесів в організмі.

А додатково ще й виводить холестерин та зміцнює нігтьову пластину.

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Корисний для жіночого здоров`я

Кунжут – це справжня знахідка для жінок, які хочуть підвищити своє лібідо. Річ у тім, що це насіння містить фітоестрогени – рослинні замінники жіночих гормонів.

Тож коли плануватимеш романтичну вечерю, обов`язково додай до меню кунжутне печиво або хумус.

кунжутне печиво фото

Джерело кальцію

Щоб повністю задовольнити добову потребу в кальції, достатньо 100 грамів кунжуту. Причому, кальцій із нього засвоюється краще, ніж з молока.

Тож якщо дбаєш про здоров`я своїх кісток та суглобів – додай сезам до раціону.

Зменшує апетит

Осіння депресія змушує тебе весь час щось жувати? Спробуй з`їсти трохи кунжуту.

Він містить речовини, які зменшують рівень гормону голоду в організмі. У результати ти наїдатимешся меншою кількістю їжі й довше відчуватимеш ситість.

Для дихальної системи

Кунжут дуже корисний для наших легенів, оскільки має спазмолітичну і протизапальну дію.

Звісно ж, традиційного лікування він не замінить, проте може стати корисним доповненням раціону при кашлі, бронхіальній астмі та пневмонії.

хліб з кунжутом

Активізує роботу мозку

Варто частіше їсти кунжут у період підвищених розумових навантажень.

Він активізує роботу мозку, підвищує концентрацію увагу та бореться з безсонням.

Кому не можна кунжут – протипоказання

Кунжут майже не має протипоказань, втім, з обережністю його варто вживати людям з такими проблемами:

  • Індивідуальна непереносимість
  • Сечокам`яна хвороба
  • Проблемі зі згортанням крові.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості волоських горіхів.

Фото: Pixabay

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Теги: Здоров'я, корисні властивості
03.11.2020 16:28



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