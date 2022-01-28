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ICTV Ранок 28.01.2022 17:00
28.01.2022 17:00
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Атмосферно. Ван Дам показав відео з відпочинку у Парижі

Атмосферно. Ван Дам показав відео з відпочинку у Парижі

Відомий актор бельгійського походження Жан-Клод Ван Дам похизувався світлинами з відпочинку.

Їх зірка виклала в свій Інстаграм-блог.

Ван Дам відпочиває на балконі у плетеному кріслі із чашкою кави та круасаном у руках.

На задньому фоні можна роздивитись розкішну французьку архітектуру міста.

— Привіт із Парижа, друзі мої, – підпис до ролику.

До речі, актор показав особливий і незвичайний спосіб, як їсти круасан.

Він вмокнув випічку в гарячий напій.

Видно, що так Жан-Клоду найбільше смакує.

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Нагадаємо, раніше ми показували гарячі фото Кріштіану Роналду.

Фото: jcvd

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Теги: інстаграм зірок, Жан-Клод Ван Дамм, шоу-бізнес
28.01.2022 17:00



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