Атмосферно. Ван Дам показав відео з відпочинку у Парижі

Відомий актор бельгійського походження Жан-Клод Ван Дам похизувався світлинами з відпочинку.

Їх зірка виклала в свій Інстаграм-блог.

Ван Дам відпочиває на балконі у плетеному кріслі із чашкою кави та круасаном у руках.

На задньому фоні можна роздивитись розкішну французьку архітектуру міста.

До речі, актор показав особливий і незвичайний спосіб, як їсти круасан.

Він вмокнув випічку в гарячий напій.

Видно, що так Жан-Клоду найбільше смакує.

Фото: jcvd

