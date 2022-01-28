Атмосферно. Ван Дам показав відео з відпочинку у Парижі

Відомий актор бельгійського походження Жан-Клод Ван Дам похизувався світлинами з відпочинку.
Їх зірка виклала в свій Інстаграм-блог.
Ван Дам відпочиває на балконі у плетеному кріслі із чашкою кави та круасаном у руках.
На задньому фоні можна роздивитись розкішну французьку архітектуру міста.
— Привіт із Парижа, друзі мої, – підпис до ролику.
До речі, актор показав особливий і незвичайний спосіб, як їсти круасан.
Він вмокнув випічку в гарячий напій.
Видно, що так Жан-Клоду найбільше смакує.Також по темі: Жан-Клод Ван Дамм повторив свій легендарний танець (Відео) Вишуканий релакс. Монатік поділився сонячними фото з відпустки Знайшов кохання в 73 роки. Девід Бекхем показав фото з весілля батька
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Фото: jcvd