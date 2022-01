Вишуканий релакс. Монатік поділився сонячними фото з відпустки

Заслужений артист України Дмитро Монатік поділився з підписниками сімейними фото з відпустки на Мальдівах.

Знімки співак виклав на своїй сторінці в Інстаграм.

На світлинах артист позує на тлі білосніжного пісочку й бунгало зі своєю коханою дружиною.

Під своїм постом Дмитро навіть написав майже пісню:

Підписники неабияк оцінили сонячні фото й закидали хітмейкера компліментами:

За добу світлини назбирали понад 50 тисяч уподобань!

