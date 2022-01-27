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ICTV Ранок 27.01.2022 20:20
27.01.2022 20:20
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Вишуканий релакс. Монатік поділився сонячними фото з відпустки

Вишуканий релакс. Монатік поділився сонячними фото з відпустки

Заслужений артист України Дмитро Монатік поділився з підписниками сімейними фото з відпустки на Мальдівах.

Знімки співак виклав на своїй сторінці в Інстаграм.

На світлинах артист позує на тлі білосніжного пісочку й бунгало зі своєю коханою дружиною.

Під своїм постом Дмитро навіть написав майже пісню:

 – Світанок. Музика. Магніт. Острів… – прокоментував Монатік.

Підписники неабияк оцінили сонячні фото й закидали хітмейкера компліментами:

коментарі Монатіка

За добу світлини назбирали понад 50 тисяч уподобань!

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Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про політ Монатіка над Перською затокою

Фото: monatik_official

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Теги: інстаграм зірок, Дмитро Монатік, шоу-бізнес
27.01.2022 20:20



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