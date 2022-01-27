Вишуканий релакс. Монатік поділився сонячними фото з відпустки

Заслужений артист України Дмитро Монатік поділився з підписниками сімейними фото з відпустки на Мальдівах.
Знімки співак виклав на своїй сторінці в Інстаграм.
На світлинах артист позує на тлі білосніжного пісочку й бунгало зі своєю коханою дружиною.
Під своїм постом Дмитро навіть написав майже пісню:
– Світанок. Музика. Магніт. Острів… – прокоментував Монатік.
Підписники неабияк оцінили сонячні фото й закидали хітмейкера компліментами:
За добу світлини назбирали понад 50 тисяч уподобань!Також по темі: Монатік показав дітей на честь свого дня народження. Чутливий кліп співака "Проживай кожну мить": Монатік гайнув з дружиною до Мілану Зірковий бебі-бум: діти знаменитостей, які народилися у 2021 році
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про політ Монатіка над Перською затокою
Фото: monatik_official