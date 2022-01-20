На тлі пірамід. Сергій Притула поділився фото з відпочинку

Відомий український телеведучий виклав нові світлини з довгоочікуваної відпустки.
Сергій вирішив зробити приємний подарунок своїй коханій дружині Катерині на день народження.
https://www.instagram.com/p/CY1ncaCLvaH/
Він організував відпочинок лише на двох на цілих десять днів, аби трохи перепочити від виснажливого батьківства.
Однак щось пішло не так! У своєму пості Притула жартома написав:
Збирались у відпустку. Дружина каже: «Хочу на піраміди». Прилетіли, дивимось. Каже: «То не ті». Як вгодити, вже не знаю!!!
Але судячи з щасливої посмішки дружини шоумена на фото, подорож їй усе ж сподобалась.
Отож, чоловіки, продовжуйте тішити своїх коханих!
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про фото з відпочинку Наді Дорофєєвої.
Фото: siriy_ua