Гостьовий шлюб: стосунки майбутнього чи ілюзія сім’ї?

Гостьовий шлюб: чим особливі такі стосунки і як довго вони можуть тривати.

Щороку гостьовий (екстериторіальний) шлюб стає все популярнішою моделлю стосунків.

Чоловік та дружина офіційно мають штамп у паспорті, проте разом не живуть.

Їх можуть розділяти міста і навіть країни.

Така пара не веде спільного побуту, разом проводить лише вільний час та відпустки.

Здається, подружжя не обтяжене зайвими клопотами і має менше причин для сварок.

Але чи все так однозначно? З якими перешкодами можуть зіткнутися закохані?

До чого слід готуватися тим, хто наважується на гостьовий шлюб?

Про це і не тільки ми запитали у психолога Наталії Шматко.

За словами психолога, визначати основні «за» і «проти» у такій ситуації не дуже коректно, адже стосунки – дуже індивідуальна річ.

Те, що підходить одній парі, може не влаштовувати іншу.

Загалом гостьовий шлюб – шанс будувати взаємини тим людям, хто через певні причини не може робити цього у класичному форматі.

– Наприклад, іноді буває, що хтось один із партнерів або навіть обоє з них нещодавно закінчили якісь складні травматичні стосунки і поки традиційна форма шлюбу їх лякає, – каже Наталія Шматко.

Але в такому випадку важливо не «зависнути» в гостьовому шлюбі надовго, втікаючи від вирішення основної проблеми.

– Своєрідною перевагою є те, що на такі взаємини не впливає побут, який зазвичай є причиною багатьох конфліктів у сім’ях. Але саме він розкриває весь спектр характеру людини. Коли ми говоримо про побудову гармонійних стосунків, то не маємо на увазі установку партнерів “я тебе люблю, тому що ти ідеальний”. Скоріше навпаки – “я бачу твої недоліки, я їх усвідомлюю, але приймаю і люблю тебе разом із ними”. Якщо немає спільного побуту, партнери просто не бачать цих недоліків, – підкреслює психолог.

– Гостьовий шлюб може тривати і все життя, але лише тоді, коли це підходить обом партнерам і є усвідомленим рішенням обох людей. Якщо ж такий шлюб використовується як своєрідний «замінник» і є лише способом уникнути відповідальності, необхідності прийняття важливих рішень, або підходить лише одному із партнерів, в той час як інший сподівається на подальший розвиток стосунків – тоді рішення жити в гостьовому шлюбі потребує перегляду, – наголошує експерт.

Гостьовий шлюб може бути оптимальним варіантом для тих людей, які переживають так звану кризу середнього віку.

І якщо раніше люди стикалися із такими складнощами частіше у віці 40-45 років, то зараз кризовий момент настає і раніше – у 25-30 років.

– Коли людина переживає переломний момент в житті – це впливає і на її сімейні стосунки, починаються серйозні конфлікти, подружнє життя вже не здається такою привабливою перспективою. Врешті-решт пара може розлучитися. Проте через декілька років, коли кризовий період в житті минає, партнери можуть шкодувати про своє рішення.

Ми ще в зареєстрованому шлюбі, але живемо окремо, кожен будує свій побут і ми просто пробуємо: нам краще все-таки разом, як було раніше, чи окремо. Гостьовий шлюб дає зрозуміти, якого продовження люди бажають для своїх стосунків.

Як каже Наталія Шматко, психологія навряд чи може дати однозначну відповідь на це питання.

– Особисто я бачу більше «проти», ніж «за». Ми знаємо, що у віці приблизно з трьох до семи років у дитини закладаються її основні установки, думки про себе і світ. Ними вона керується у дорослому житті. У цьому віці найбільш значимими фігурами для дитини є батьки, саме з них вона зчитує приклад. Якщо ми говоримо про гостьовий шлюб із дітками, то зазвичай це відбувається так: мама живе з дітьми, а «гостем» є тато, який періодично приходить.

– Скоріше не має. Відсутність чоловіка поруч для жінки із дитиною – це відсутність постійної уваги та допомоги. Тому тут складно виділяти якісь переваги.

– Плюс і водночас мінус гостьового шлюбу – значно менша відповідальність, особливо за емоційний стан та почуття партнера. З одного боку це нібито і добре: можна егоїстично думати лише про себе і не перейматися більше ні про кого. Але з іншого – коли ми готові взяти на себе відповідальність за свої стосунки, готові працювати над їх покращенням, а не тікати від необхідності приймати рішення – це свідчить про високий рівень розвитку особистості. У гостьовому шлюбі цього немає, кожному комфортно окремо.

Наталія Шматко підкреслює: подружнє життя – це перш за все відповідь на питання «чи готовий я приймати недоліки мого партнера і миритися із ними». Не існує ні ідеальних людей, ні стосунків. Але в цьому і вся суть. Адаптуючись до мінливих обставин, вирішуючи складні питання, ми вчимося, і саме завдяки цьому наша особистість розвивається.

