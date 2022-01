Календар риболова на січень 2022 – коли найкраще клюватиме

Місячний календар рибалки на січень 2022 буде корисним для тих, хто любить посидіти з вудочкою не лише на березі, але й посеред водойми, річки чи ставку.

Головне правило – не виходити на лід, коли він ще тонкий. Це може коштувати тобі життя.

У кожну пору року риба ловиться по-різному. Аби риболовля минула вдало, для зимової риболовлі придбай легку та коротку вудочку з котушкою.

До того ж, варто обов’язково враховувати, наскільки безпечні місця для ловлі. Зауваж, що на великих водоймах лід розміщується нерівномірно, тому не рекомендується заходити надто далеко від берега.

На мілководді й так добре ловитимуться окунь, щука, плотва та густери.

Якщо тобі захочеться наловити відро окунів у січні, тоді краще знайти тихе місце. Ідеальним варіантом стане невелика затока, де ростуть очерети, з глибиною не більше 1,5 метра.

Головна мета рибака – спіймати багато риби. Тож аби повернутися додому з великим уловом, користуйся місячним календарем риболовлі на січень 2021. Він підкаже, коли готувати снасті та наживку.

Тепер ти знаєш, коли ловити рибу в січні 2021 року. Тож збирай друзів та вирушайте до водойми, але при цьому будьте обережні.

Адже в перший місяць року лід ще може бути надто тонким. Перевіряй його товщину, перш ніж ступити на глибину.

Фото: Pexels

