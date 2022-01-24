Календар риболова на січень 2022 – коли найкраще клюватиме

Місячний календар рибалки на січень 2022 буде корисним для тих, хто любить посидіти з вудочкою не лише на березі, але й посеред водойми, річки чи ставку.
Головне правило – не виходити на лід, коли він ще тонкий. Це може коштувати тобі життя.
Особливості риболовлі в січні
У кожну пору року риба ловиться по-різному. Аби риболовля минула вдало, для зимової риболовлі придбай легку та коротку вудочку з котушкою.
До того ж, варто обов’язково враховувати, наскільки безпечні місця для ловлі. Зауваж, що на великих водоймах лід розміщується нерівномірно, тому не рекомендується заходити надто далеко від берега.
На мілководді й так добре ловитимуться окунь, щука, плотва та густери.
Якщо тобі захочеться наловити відро окунів у січні, тоді краще знайти тихе місце. Ідеальним варіантом стане невелика затока, де ростуть очерети, з глибиною не більше 1,5 метра.
Календар риболова на січень 2022
Головна мета рибака – спіймати багато риби. Тож аби повернутися додому з великим уловом, користуйся місячним календарем риболовлі на січень 2021. Він підкаже, коли готувати снасті та наживку.
Найкращий кльов: 3, 9, 10, 20, 22, 22, 30
Хороший кльов: 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19
Середній кльов: 11, 17, 23, 24, 25, 29
Не клюватиме: 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 31
Тепер ти знаєш, коли ловити рибу в січні 2021 року. Тож збирай друзів та вирушайте до водойми, але при цьому будьте обережні.Також по темі: Комфорт і стиль. Як чоловікові обрати куртку на зиму 2021? 5 звичок, які "вбивають" чоловічу силу Пиво для жінок і чоловіків: користь та шкода хмільного напою
Адже в перший місяць року лід ще може бути надто тонким. Перевіряй його товщину, перш ніж ступити на глибину.
Нагадаємо, раніше ми публікували гороскоп на 2022 рік.
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