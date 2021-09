5 звичок, які “вбивають” чоловічу силу

Стреси на роботі, зайва вага, паління цигарок, поганий сон, неправильне харчування — це чинники, що призводять до зниження чоловічого інтимного здоров’я.

Якщо зміни, що відбуваються в організмі через вік ще можна прийняти як даність генетики, то неправильний спосіб життя — це та манера поведінки, що під силу змінити людині.

Ранок у Великому Місті виокремили погані звички, які погіршують сексуальне здоров’я у чоловіків від яких варто позбутись.

Смажена їжа, велика кількість білка тваринного походження, незбалансоване у вітамінах та необхідними поживними речовинами. Такий раціон призводить до погіршення як загального стану здоров’я, так і знижують лібідо.

До цієї категорії можна відднести й “пивний” животик. Такий жировий прошарок означає сповільнений процеси обміну речовин.

Він може призвести до проблем з серцем та викликає еректильну дисфункцію і безпліддя. Якщо помітили збільшення ваги, посилене відчуття голоду — це перший дзвіночок, щоб записатись на прийом до лікаря.

За статистикою, чоловіки п’ють вдвічі більше за жінок.

Відсутність культури вживання алкоголю може призвести до поганих наслідків.

Так, наприклад, захоплення “пропустити” чарку з друзями може закінчитись збільшенням печінки і госпіталізацією.

Невміння вчасно зупинитись призводить до алкоголізму, раку, імпотенції та безпліддя.

Деякі чоловіки у стані сильного алкогольного сп’яніння схильні до агресії, що може мати фатальні наслідки.

Якщо говорити точніше, то відсутність лікування взагалі.

Чоловіки менш звертаються до лікарів за допомогою чи для профілактичного огляду. А дарма.

Наприклад, гарні результати спермограми вважаються універсальним індикатором здоров’я чоловіка.

Здавання аналізів щитовидної залози дасть змогу впевнитись у правильній і активній роботі тестостерону, що особливо важливий для підтримки здорового гормонального фону у чоловіків.

Стрес — реакція тіла, у відповідь на критичну ситуацію.

Організм починає виділяти гормони, що прискорює роботу серцевого ритму.

Стрес впливає на емоції, настрій та поведінку людини. Але хронічний стрес може мати важкі наслідки.

Постійне напруження негативно відображається на імунній системі та знижує сексуальний потяг.

Куріння призводить до виникнення еректильної дисфункції.

Вчені всього світу вказують на прямий взаємозв’язок потенції і куріння.

Викурювання пачки сигарет на день збільшує ризик органічної імпотенції на 60-70%. Також здатність сперматозоїдів запліднювати яйцеклітини зменшується на 50%.

Для того, щоб зберегти чоловічу силу потрібно не тільки зрозуміти, що не так з організмом, але й позбутись звичок, які шкодять здоров’ю.

Фото: Unsplash

