Пиво для жінок і чоловіків: користь та шкода хмільного напою

Сьогодні, 6 серпня, відзначають міжнародний День пива. Традиційно його святкують у першу п’ятницю серпня. З цієї нагоди ми розповіли, чим корисний хмільний напій і кому він може нашкодити.

Пиво, безумовно, є одним із найпопулярніших напоїв у світі.

За переглядом футбольного матчу чи під час посиденьок із подругами, як спосіб розслабитися після робочого дня або відпочити з компанією на вихідних — келих пінного може бути доречним у багатьох ситуаціях.

Більше про користь і шкоду пива – у нашому матеріалі.

Вміст фенольних сполук — одна з найбільших переваг пінного.

А ще пиво в помірних і розумних кількостях допомагає здійснювати контроль над артеріальним тиском.

Вітамінні комплекси, що містяться у пиві, здатні не лише поліпшити стан шкіри.

Вони ще й піклуються про здоров’я нашого волосся.

Деякі красуні практикують полоскання пивом, бо переконані — воно надає волоссю силу та природній блиск.

Міф про те, що тепле пиво зміцнює імунітет і лікує своєю зігрівальною дією, вже розвінчали.

А в теплому вигляді — ще й снодійний ефект.

Враховуючи користь відпочинку при застудах, останнє можна вважати цілющою властивістю.

Вчені говорять, що серед любителів пива значно менше тих, хто страждає цукровим діабетом і хворобою Альцгеймера.

І на цілих 40% знижується ймовірність захворіти сечокам’яною хворобою у тих, хто регулярно споживає пиво в помірній кількості.

Відомо, що пиво здатне впоратись зі спрагою ефективніше, ніж вода.

Саме тому воно виглядає особливо звабливо у літню спеку.

Проте цю ознаку краще розглядати, як підводний камінь — вона може спричинити переїдання.

Яким би корисним не здавалося нам пиво, слід розуміти, що у великій кількості будь-який алкоголь перетворюється на отруту.

Ті, хто переконані, що пиво не викликає залежності, займаються самообманом.

І ось ще один цікавий факт, який точне змінить твоє ставлення до хмільного:

Усім відомо, що чи не найбільше від алкогольних напоїв дістаєтсья печінці.

Зловживання пивом протягом тривалого часу має великий ризик розвитку захворювань печінки, таких як жирова дистрофія, алкогольний гепатит і, врешті-решт, цироз.

Тривале споживання пива призводить до зміщення гормональної рівноваги.

На чоловічому організмі це позначається у вигляді фемінізації: зміни в бік жіночого типу фігури, молочних залоз, характеру.

Ще один не надто привабливий факт про пиво.

У чоловіків не лише знижується статева функція, а й здатність до зачаття.

У жінок навпаки ж — статевий потяг лише зростатиме.

Проте не варто ним зловживати.

Оскільки, тоді здатність до зачаття і нормального виношування плода знижується.

Насолоджуйся стародавнім напоєм і пам’ятай про почуття міри — вона важлива завжди!

Головне фото: Unsplash

