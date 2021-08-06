Пиво для жінок і чоловіків: користь та шкода хмільного напою

Сьогодні, 6 серпня, відзначають міжнародний День пива. Традиційно його святкують у першу п’ятницю серпня. З цієї нагоди ми розповіли, чим корисний хмільний напій і кому він може нашкодити.

Пиво, безумовно, є одним із найпопулярніших напоїв у світі.

За переглядом футбольного матчу чи під час посиденьок із подругами, як спосіб розслабитися після робочого дня або відпочити з компанією на вихідних — келих пінного може бути доречним у багатьох ситуаціях.

Більше про користь і шкоду пива – у нашому матеріалі.

Корисні властивості пива

Позитивно впливає на серцево-судинну систему

Вміст фенольних сполук — одна з найбільших переваг пінного.

Ці цінні компоненти перешкоджають тромбозу судин, тобто захищають від інфаркту.

А ще пиво в помірних і розумних кількостях допомагає здійснювати контроль над артеріальним тиском.

Поліпшує шкіру та волосся

Вітамінні комплекси, що містяться у пиві, здатні не лише поліпшити стан шкіри.

Вони ще й піклуються про здоров’я нашого волосся.

Деякі красуні практикують полоскання пивом, бо переконані — воно надає волоссю силу та природній блиск.

Допомагає боротись із застудою?

Міф про те, що тепле пиво зміцнює імунітет і лікує своєю зігрівальною дією, вже розвінчали.

Проте напій має заспокійливі властивості.

А в теплому вигляді — ще й снодійний ефект.

Враховуючи користь відпочинку при застудах, останнє можна вважати цілющою властивістю.

Знижує ймовірність деяких хвороб

Вчені говорять, що серед любителів пива значно менше тих, хто страждає цукровим діабетом і хворобою Альцгеймера.

І на цілих 40% знижується ймовірність захворіти сечокам’яною хворобою у тих, хто регулярно споживає пиво в помірній кількості.

Втамовує спрагу і стимулює апетит

Відомо, що пиво здатне впоратись зі спрагою ефективніше, ніж вода.

Саме тому воно виглядає особливо звабливо у літню спеку.

А ще варто згадати про те, що пиво є відмінним стимулянтом апетиту.

Проте цю ознаку краще розглядати, як підводний камінь — вона може спричинити переїдання.

Яким би корисним не здавалося нам пиво, слід розуміти, що у великій кількості будь-який алкоголь перетворюється на отруту.

Шкода пива

Ризик розвитку пивного алкоголізму

Ті, хто переконані, що пиво не викликає залежності, займаються самообманом.

І ось ще один цікавий факт, який точне змінить твоє ставлення до хмільного:

Пивний алкоголізм розвивається втричі швидше, ніж, наприклад, горілчаний.

Збільшує ймовірність деяких хвороб

Усім відомо, що чи не найбільше від алкогольних напоїв дістаєтсья печінці.

Зловживання пивом протягом тривалого часу має великий ризик розвитку захворювань печінки, таких як жирова дистрофія, алкогольний гепатит і, врешті-решт, цироз.

Зміщення гормональної рівноваги

Тривале споживання пива призводить до зміщення гормональної рівноваги.

Виною — дія фітоестрогенів у бік збільшення жіночих гормонів.

На чоловічому організмі це позначається у вигляді фемінізації: зміни в бік жіночого типу фігури, молочних залоз, характеру.

Зниження статевої функції у чоловіків

Ще один не надто привабливий факт про пиво.

У чоловіків не лише знижується статева функція, а й здатність до зачаття.

Зниження здатності для зачаття у жінок

У жінок навпаки ж — статевий потяг лише зростатиме.

Проте не варто ним зловживати.

Оскільки, тоді здатність до зачаття і нормального виношування плода знижується.

Насолоджуйся стародавнім напоєм і пам’ятай про почуття міри — вона важлива завжди!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості та шкоду свинини.

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