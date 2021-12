Комфорт і стиль. Як чоловікові обрати куртку на зиму 2021?

Невід’ємною частиною будь-якого гардеробу є зимова куртка. Проте не всі знають, як правильно обрати хорошу.

Тож Ранок у Великому Місті зібрав декілька порад, щоб кожен чоловік зміг бути стильним взимку 2021.

При виборі нової куртки важливо враховувати ваш стиль, характер та спосіб життя. Але модні тенденції часто змінюються, тому однією з головних характеристик повинен бути розмір.

Дуже важливо, щоб куртка була вам за розміром. Зараз існує тенденція на оверсайз. Однак навіть якщо куртка об’ємна, це має бути саме ваш розмір.

І ти більше не варто купувати замалий верхній одяг.

Якщо ви купите таку річ, то будете згодом розчаровані, адже ваші рухи в такій куртці будуть дуже обмежені та сковані.

При виборі зимової куртки, слід враховувати і розмір вашого піджака. Верхній одяг має бути більшим від нього на один розмір. Таким чином ви зможете вдягнути теплу кофту або піджак під куртку і спокійно та комфортно ходити.

При виборі фасону, важливо враховувати усі особливості вашої фігури.

Наприклад, якщо худий хлопець одягне куртку, яка буде надто прилягати до його тіла, то він може мати дещо смішний вигляд.

Так само це стосується й великих статних чоловіків. Якщо вони одягнуть дуже об’ємну куртку, то візуально стануть ще більшими. Тіло виглядатиме непропорційним.

Невисоким чоловікам не слід обирати довгі куртки по коліна. Візуально вони не стануть вищими. Навпаки, ноги будуть приховані й людина здаватиметься ще меншою.

Це діє і в зворотньому напрямку. Стрункому високому хлопецеві не варто вдягати коротку куртку. Завжди слід враховувати свої пропорції.

Матеріалу зимової куртки важливо бути водонепроникним. Це особливо така особливість стане у нагоді для людей, які живуть у регіонах із суворим кліматом та частими опадами.

Також, якщо ви власник автомобіля й часто ним користуєтесь, то не слід купувати довгу парку. Вам буде просто не зручно. Краще обрати шкіряну куртку, яка розрахована на зимовий сезон.

Проте, якщо ви часто ходите пішки, користуєтесь міським транспортом, то вам підійде куртка з холлофайбером.

Навіть така проста деталь як капюшон може збільшити практичність вашої куртки. Адже під час опадів чи просто морозу він зможе захистити вашу голову.

Чоловічі куртки й досі залишаються стриманими у своїй кольоровій гамі.

Найбільшою популярністю користується класичний чорний колір. Це пояснюється тим, що більшість чоловіків ще досі є консервативними у виборі відтінків.

Знову ж, велику роль на вибір кольору куртки впливає спосіб життя.

Якщо чоловік працює в офісі, у нього багато зустрічей, він ходить у стриманих костюмах, то буде безглуздо зверху одягнути яскраву куртку. Вона буде вибиватися із загального стилю чоловіка та привертати непотрібну увагу.

Зараз в тренді попелясті відтінки сірого, бежевий та шоколадний колір.

Модними серед молоді також є такі кольори:

