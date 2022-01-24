Календар риболова на лютий 2022: найвдаліші дні для кльову

Лютий — улюблений місяць для багатьох рибалок, адже в цю пору випадає остання можливість насолодитися своїм хоббі на льоду.

Звісно ж, не варто забувати про правила безпеки на кризі, адже один необачний рух може обернутися справжньою трагедією.

Особливості риболовлі в лютому

Збираючись за рибкою взимку, подбай про якісну наживку.

Вона має бути різноманітною: мотиль, черв’як, манна крупа, кукурудзяні ядра.

До речі, слід звертати увагу й на температуру водойми: чим тепліше озеро, тим солодшим має бути прикорм.

Наприкінці лютого з великою ймовірністю можна спіймати окуня, судака, форель та плотву.

Календар риболова на лютий 2022

Щоб порадувати себе й близьким вдалим уловом, прислухайся до нашого календаря. Він підкаже, коли найкраще клюватиме бажана рибка.

Найкращий кльов: 6, 7, 8, 24, 25, 26

Хороший кльов: 3, 4, 5, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 27, 28

Середній кльов: 1, 2, 12, 13, 14, 18, 19, 20

Не клюватиме: 15, 16, 17

Тепер ти точно готовий іти на лютневу риболовлю. Отож, мерщій збирай друзів і вирушай насолоджуватися процесом.

Будь особливо обачними на водоймах, адже останній місяць зими – це період відлиги.

У жодному разі не йди на лід, якщо температура підскочила близько до нуля, а також ретельно перевіряй товщину криги.

Такі прості правила дійсно можуть зберегти життя!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про магнітні бурі в 2022-му році.

Фото: Pexels

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