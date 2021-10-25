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ICTV Ранок 25.10.2021 09:58
25.10.2021 09:58
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Сир та сирний продукт: як відрізнити якісний продукт від підробки

Сир та сирний продукт: як відрізнити якісний продукт від підробки

Українці часто купують сир, а виробники вдало його підробляють. Як відрізнити сир від сирного продукту? До Всесвітнього дня сиру ми підготували матеріал, у якому все детально розповіли.

Що варто знати про сир

Сир – це харчовий продукт, який виготовляється з молока корів, кіз, буйволів, овець. Йому притаманний  світло-жовтий або білий колір.

Вчені вважають, що сир додає здоров’я і допомагає боротися з раком, але це стосується лише сирів високої якості.

Сир містить:

  • пробіотики, які запобігають старінню;
  • групу вітамінів А, які відповідають за еластичність шкіри;
  • групу вітамінів В, які позитивно впливають на імунну систему. Тому, якщо ви тільки перехворіли, поласуйте шматочком твердого сиру.
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Що варто знати про сирний продукт

  • Не містить корисні речовини для організму.
  • Містить менше 20% молока, що не є притаманним для справжнього сиру.
  • Виробники для виготовлення сирного продукту користуються пальмовою олією. Вона не дуже корисна для здоров’я, адже саме цей компонент з високим вмістом жирів може спровокувати неочікуваний біль у животі.
сир фото

Фото: Unsplash

Як відрізнити сир від сирного продукту

  • Уважно перевіряйте склад. У справжньому сирі ви ніколи не знайдете кокосову або пальмову олію.
  • Зверніть увагу на колір. Насичений жовтий – ознака барвників.
  • Сир на вагу краще не брати, адже складу там ви не побачите. Перевірити його можна хіба що у продавців.
  • Ціна. Якщо ви побачили на прилавку дешевий сир, знайте, швидше всього ви маєте справу з сирним продуктом.
  • Сирний продукт містить рослинні масла і, відповідно, він буде коштувати дешевше. Отож, чим вища ціна, тим якісніший сир.

Як перевірити сир на якість в домашніх умовах

Візьміть шматочок сиру та зігніть його під кутом 90 градусів. Якщо сир ламається – це підробка.

Сир – корисний продукт. Головне, їсти його в міру та вміти відрізняти від підробок. Не купуйте те, що дешево, вибирайте якість.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як перевірити молоко в домашніх умовах.

Головне фото: Pexels

Алла Гичка

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Теги: корисні поради, сир, сирний продукт
25.10.2021 09:58



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