Сир та сирний продукт: як відрізнити якісний продукт від підробки

Українці часто купують сир, а виробники вдало його підробляють. Як відрізнити сир від сирного продукту? До Всесвітнього дня сиру ми підготували матеріал, у якому все детально розповіли.

Сир – це харчовий продукт, який виготовляється з молока корів, кіз, буйволів, овець. Йому притаманний світло-жовтий або білий колір.

Вчені вважають, що сир додає здоров’я і допомагає боротися з раком, але це стосується лише сирів високої якості.

Сир містить:

Сир – корисний продукт. Головне, їсти його в міру та вміти відрізняти від підробок. Не купуйте те, що дешево, вибирайте якість.

