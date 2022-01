Сир брі: як його їсти і з чим він поєднується

Все, що потрібно знати про сир брі.

Делікатес французьких монархів, його могли подати в якості подарунку для короля в часи Середньовіччя.

Мова йде про сир брі.

Тож Ранок у Великому Місті готовий розповісти все про “сири з квітучою скоринкою”.

Сир брі краще подавати на стіл цілим.

Це для того, щоб кожен охочий міг самостійно відрізати стільки, скільки йому потрібно.

Якщо ж придбали цілу головку сиру, то краще подавати його попередньо розрізавши на шматочки.

Зазвичай, його нарізають як торт, тобто, на трикутники.

Сир брі можна і потрібно їсти зі скоринкою.

Існують навіть особливі види сиру, де скоринка насичена прянощами.

Однак, якщо вона вам не до смаку, то обріжте її.

Приблизно за годину до того, як подавати брі на стіл, потрібно витягнути його з холодильника.

Це варто зробити для того, щоб сир встиг нагрітися до кімнатної температури.

Сир брі можна подавати з:

Смак сиру гарно поєднується з французькими винами.

Фото: Pexels

