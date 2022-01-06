Сир брі: як його їсти і з чим він поєднується

Все, що потрібно знати про сир брі.

Делікатес французьких монархів, його могли подати в якості подарунку для короля в часи Середньовіччя.

Мова йде про сир брі.

Тож Ранок у Великому Місті готовий розповісти все про “сири з квітучою скоринкою”.

Сир брі

Як правильно нарізати і подавати брі

Сир брі краще подавати на стіл цілим.

Це для того, щоб кожен охочий міг самостійно відрізати стільки, скільки йому потрібно.

Якщо ж придбали цілу головку сиру, то краще подавати його попередньо розрізавши на шматочки.

Зазвичай, його нарізають як торт, тобто, на трикутники.

Скоринка

Сир брі можна і потрібно їсти зі скоринкою.

Існують навіть особливі види сиру, де скоринка насичена прянощами.

Вона додає пікантності до страв.

Однак, якщо вона вам не до смаку, то обріжте її.

З чим подавати сир

Приблизно за годину до того, як подавати брі на стіл, потрібно витягнути його з холодильника.

Це варто зробити для того, щоб сир встиг нагрітися до кімнатної температури.

Сир брі можна подавати з:

м’яким або підсмаженим хлібом;

крекерами;

виноградом чи полуницею;

грушою та яблуками

горіхами;

медом.

Смак сиру гарно поєднується з французькими винами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як правильно обирати сир із пліснявою.

Фото: Pexels

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