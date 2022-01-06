Сир брі: як його їсти і з чим він поєднується

Все, що потрібно знати про сир брі.
Делікатес французьких монархів, його могли подати в якості подарунку для короля в часи Середньовіччя.
Мова йде про сир брі.
Тож Ранок у Великому Місті готовий розповісти все про “сири з квітучою скоринкою”.
Сир брі
Як правильно нарізати і подавати брі
Сир брі краще подавати на стіл цілим.
Це для того, щоб кожен охочий міг самостійно відрізати стільки, скільки йому потрібно.
Якщо ж придбали цілу головку сиру, то краще подавати його попередньо розрізавши на шматочки.
Зазвичай, його нарізають як торт, тобто, на трикутники.
Скоринка
Сир брі можна і потрібно їсти зі скоринкою.
Існують навіть особливі види сиру, де скоринка насичена прянощами.
Вона додає пікантності до страв.
Однак, якщо вона вам не до смаку, то обріжте її.
З чим подавати сир
Приблизно за годину до того, як подавати брі на стіл, потрібно витягнути його з холодильника.
Це варто зробити для того, щоб сир встиг нагрітися до кімнатної температури.Також по темі: Неблагородна пліснява. Експерт розкрив секрети вибору сиру у супермаркеті Шукаємо ідеальну пару: як правильно поєднувати сир і вино Як правильно обирати твердий сир: поради від сомельє
Сир брі можна подавати з:
- м’яким або підсмаженим хлібом;
- крекерами;
- виноградом чи полуницею;
- грушою та яблуками
- горіхами;
- медом.
Смак сиру гарно поєднується з французькими винами.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як правильно обирати сир із пліснявою.
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