Яскрава фуксія. Слава Камінська похизувалась ідеальною фігурою в купальнику

Українська співачка Слава Камінська показала фото у купальнику.

Цим знімком виконавиця поділилась у своєму Інстаграм.

На світлині Слава позувала на пляжі у відвертому рожевому бікіні.

Фанати оцінили красу артистки і написали багато компліментів.

Фоловери, навіть, між собою влаштували змагання, хто вгадає місце, де зроблено фото.

Цікаво, чи дізнаємось?

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Фото:babaslavka

