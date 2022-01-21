Яскрава фуксія. Слава Камінська похизувалась ідеальною фігурою в купальнику

Українська співачка Слава Камінська показала фото у купальнику.
Цим знімком виконавиця поділилась у своєму Інстаграм.
На світлині Слава позувала на пляжі у відвертому рожевому бікіні.
— Як же мені це було потрібно, як усе це вчасно і до місця! – прокоментувала співачка.
Фанати оцінили красу артистки і написали багато компліментів.
Фоловери, навіть, між собою влаштували змагання, хто вгадає місце, де зроблено фото.
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Нагадаємо, раніше у рубриці 33 за 3 інтерв’ю дала Слава Камінська.
Фото:babaslavka