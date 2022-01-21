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ICTV Ранок 21.01.2022 19:10
21.01.2022 19:10
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Яскрава фуксія. Слава Камінська похизувалась ідеальною фігурою в купальнику

Яскрава фуксія. Слава Камінська похизувалась ідеальною фігурою в купальнику

Українська співачка Слава Камінська показала фото у купальнику.

Цим знімком виконавиця поділилась у своєму Інстаграм.

На світлині Слава позувала на пляжі у відвертому рожевому бікіні.

— Як же мені це було потрібно, як усе це вчасно і до місця! – прокоментувала співачка.

Фанати оцінили красу артистки і написали багато компліментів.

Фоловери, навіть, між собою влаштували змагання, хто вгадає місце, де зроблено фото.

Цікаво, чи дізнаємось?

Також по темі: Возз'єднання сім'ї? Слава Камінська відпочиває разом із дітьми та колишнім чоловіком Слава Камінська оголилася на балконі Лопес і Камінська в купальнику, а Монатік акробат: що нового у зірок в Instagram

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше у рубриці 33 за 3 інтерв’ю дала Слава Камінська.

Фото:babaslavka

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Теги: інстаграм зірок, Слава Камінська, шоу-бізнес
21.01.2022 19:10



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