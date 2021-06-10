Слава Камінська оголилася на балконі

Співачка Слава Камінська поділилася пікантним фото.

Артистка виклала світлину, де позує напівоголеною.

Сексуальне фото зірка зробила під час відпочинку в Туреччині.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Пономарьов перевтілився у поліцейського.

Фото: babaslavka

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