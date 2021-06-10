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ICTV Ранок 10.06.2021 21:35
10.06.2021 21:35
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Слава Камінська оголилася на балконі


Співачка Слава Камінська поділилася пікантним фото. 

Артистка виклала світлину, де позує напівоголеною.

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Сексуальне фото зірка зробила під час відпочинку в Туреччині.

слава фото

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Пономарьов перевтілився у поліцейського.

Фото: babaslavka

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Теги: інстаграм зірок, Слава Камінська
10.06.2021 21:35



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