Возз’єднання сім’ї? Слава Камінська відпочиває разом із дітьми та колишнім чоловіком

Українська співачка Слава Камінська показала, як відпочиває в Одесі.
У відпустку зірка вирушила разом із дітьми та колишнім чоловіком – пластичним хірургом Едгаром Камінським.
Спільні фото возз’єднаної сім’ї Слава виклала у своєму інстаграм-блозі.
“Немає нічого кразого, ніж бачити обличчя своїх дітей щасливими”, – підписала артистка.
Зауважимо, що Камінські одружилися в 2014. Два роки тому пара розірвала стосунки.Також по темі: Слава Камінська оголилася на балконі Знову разом? Слава Камінська відсвяткувала Великдень з колишнім Знову разом? Слава Камінська заінтригувала поцілунком із колишнім чоловіком
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Фото: babaslavka