Возз’єднання сім’ї? Слава Камінська відпочиває разом із дітьми та колишнім чоловіком

Українська співачка Слава Камінська показала, як відпочиває в Одесі.

У відпустку зірка вирушила разом із дітьми та колишнім чоловіком – пластичним хірургом Едгаром Камінським.

Спільні фото возз’єднаної сім’ї Слава виклала у своєму інстаграм-блозі.

“Немає нічого кразого, ніж бачити обличчя своїх дітей щасливими”, – підписала артистка.

Зауважимо, що Камінські одружилися в 2014. Два роки тому пара розірвала стосунки.

Фото: babaslavka

