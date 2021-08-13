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ICTV Ранок 13.08.2021 15:30
13.08.2021 15:30
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Возз’єднання сім’ї? Слава Камінська відпочиває разом із дітьми та колишнім чоловіком

Возз’єднання сім’ї? Слава Камінська відпочиває разом із дітьми та колишнім чоловіком

Українська співачка Слава Камінська показала, як відпочиває в Одесі.

У відпустку зірка вирушила разом із дітьми та колишнім чоловіком – пластичним хірургом Едгаром Камінським.

Спільні фото возз’єднаної сім’ї Слава виклала у своєму інстаграм-блозі.

“Немає нічого кразого, ніж бачити обличчя своїх дітей щасливими”, – підписала артистка.

Зауважимо, що Камінські одружилися в 2014. Два роки тому пара розірвала стосунки.

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Нагадаємо, раніше ми писали про секрети краси Емілі Ратаковскі.

Фото: babaslavka

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Слава Камінська, шоу-біз
13.08.2021 15:30



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