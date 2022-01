Як покращити життя: ТОП корисних звичок

Корисні звички здатні змінити життя на краще.

Тому іноді добре було б про них знати й не забувати.

Цікаво, про що саме йдеться?

Тоді читай матеріал від Ранку у Великому Місті.

Спробуй не налаштовувати кілька будильників підряд. Постав час, який тобі потрібен, всього один раз і спробуй себе пересилити й встати.

Ця звичка допоможе тобі прокидатися вчасно і все встигати за день.

Дуже корисна звичка для тих, хто довго сидить за робочим місцем.

До того ж саме так твоє тіло з самого ранку буде готове до виснажливого робочого дня.

У сучасному світі важко все пам’ятати, особливо, коли багато справ.

Тому радимо тобі зробити графік харчування, аби не забувати про головне.

Якщо немає часу вдень, то ввечері перед сном влаштуй собі прогулянку хоча б на 30 хвилин. Звичайно, краще було б більше.

Зазвичай, коли ми йдемо у магазин за продуктами без списку, то купляємо лишнє, або забуваємо про щось і згадуємо лише вдома.

І до того ж це забирає більше часу. Тому занотовуй усе, що плануєш придбати. І не відступай від цього переліку.

Нова інформація завжди корисна для нашого мозку. Тому прикупи нових книг і читай трохи у вільний час. Це ж краще, ніж просто сидіти у телефоні?!

Наші думки дуже впливають на емоційний стан і настрій. Тому налаштовуй себе на краще.

З 22:00 до 01:00 організм виділяє гормони, які допомагають відновитись. Саме тому тобі варто вчасно лягати спати, щоб прокинутись бадьорим.

Це потрібно для того, щоб думки освіжилися і тобі легше було засинати.

Відкладай хоча б 10% від прибутку за місяць. Ніколи не знаєш, у який момент тобі знадобляться чималі кошти. Тому краще б мати трохи у «власній скарбниці» на майбутнє.

Тепер ти знаєш 10 корисних звичок, які варто було б додати до свого життя. Користуйся ними й ставай кращою версією себе!

Фото: Unsplash

