Які фільми та серіали про кібербезпеку захистять вашу анонімність у 2021 році

Кібербезпека стала тим, про що варто попіклуватися кожному користувачеві мережі.

Анонімність в інтернеті – важливе право людини, і за це право ми боремося кожен день, захищаючи наші дані безліччю способів.

Для того, щоб усвідомити всю важливість і складність питання кібербезпеки, варто заглибитися в цю тему.

У цьому допоможе кінематограф: багато документальних і не дуже фільмів та серіалів готові розкрити вам це складне питання.

Ранок у великому місті підготував для вас добірку таких стрічок.

Фільми та серіали про кібербезпеку

Великий злам

Рік випуску: 2019

Рейтинг IMDb: 7.0

Документальний фільм про скандал 2018 року з використанням особистих даних майже 50 мільйонів користувачів Facebook.

Британська компанія Cambridge Analytica була відповідальна за викрадення та використання персональних даних виборців по всьому світу.

Стрічку варто переглянути, щоб заглибитися в тему захисту персональних даних і повністю усвідомити, як уміло нами маніпулюють.

Незважаючи на віддаленість місця подій від України, ви все одно можете дізнатися, який вплив мають компанії на виборчий процес і на що вони здатні піти, щоб схилити нас до “правильного” вибору.

Сноуден

Рік випуску: 2016

Рейтинг IMDb: 7.3

Біографічний трилер Олівера Стоуна розповідає історію колишнього агента ЦРУ та АНБ Едварда Сноудена.

Програміст зливає виданням The Guardian і The Washington Post тисячі засекречених документів агентства, що свідчать про масові стеження за громадянами США.

У 2013 році Едвард Сноуден зустрічається з режисеркою Лорою Пойтрас та журналістом The Guardian Гленном Грінвальдом. У номері готеля він розповідає їм свою історію.

Фільм художній, тому багато в чому розходиться з дійсністю. Проте він здатен занурити вас у події того часу та заохотити розібратися в темі глибше.

Строки та умови можуть змінитися

Рік випуску: 2016

Рейтинг IMDb: 7.3

Чи часто ви читаєте користувацьку угоду, коли встановлюєте програму чи відвідуєте новий сайт? Чи ви, як і всі нормальні люди, тиснете “погоджуюся”, незважаючи на наслідки?

А які взагалі можуть бути наслідки? Про них розповість ця картина.

Наші дані використовують, і використовують активно. Дані, які ми надаємо, натискаючи “погоджуюся”, стають товаром, за який готові щедро заплатити.

Яким буде майбутнє нашої анонімності та нашої свободи? Хтозна, проте цей фільм допоможе вам зробити свій прогноз.

Чорне дзеркало

В ефірі з 2011

Рейтинг IMDb: 8.8

Як між собою взаємодіють новітні технології та люди? Куди заведе нас прогрес? Штучний інтелект, анонімність, рух до мрії, стосунки, почуття, смерть, мораль — ці та інші теми досліджує цей чудовий серіал.

Ви можете побачити, як у трішечки більш розвиненому світі існують звичайні люди, такі, як ми з вами.

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І ці люди залишаються звичайними людьми зі своїми слабкостями та проблемами, а технології — декорація, що підштовхує їх розкрити свою природу.

Звісно, ще тут можна поглянути на пригоди британського прем’єр-міністра зі свинею.

І нажахатися, вивчити цінний урок або пореготати.

Це вже залежить від глядача.

Пан Робот

В ефірі з 2015

Рейтинг IMDb: 8.6

Потужний технотрилер з реалістичним відображенням хакерів та їхньої діяльності. Драматичний сюжет і круті персонажі змусять вас невідривно передивитися всі чотири сезони поспіль.

Боротьба головного героя Елліота проти “Корпорації Зла”, що пригнічує громадян, у центрі сюжету.

Його хвороблива натура приваблює та заворожує.

Похмура атмосфера, інтриги в сюжеті, хакерсько-корпоративний сеттінг та реалізм зробили цей серіал достойним цього списку.

Ось такі круті витвори розкажуть вам про технології та світ, який не може без них існувати.

Дивіться, лякайтеся й дізнавайтеся про сферу IT, адже нині це — наша реальність, і потрібно адаптуватися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якою є кібербезпека в Україні.

Фото: IMDb

Максим Лаврінчук

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