Убивають та привластнюють квартири: як працюють чорні рієлтори

Раніше квартири забирали у господарів шляхом обману. А тепер заради них вбивають.

На Харківщині злочинці вбивали господарів аби заволодіти їхніми квартирами.

Бандити вчинили майже півсотні злочинів та заволоділи оселями на понад вісім мільйонів гривень.

Поліція уже завершила розслідування скандальної справи.

Душогуби ладні були на все заради нерухомості, а людське життя для них — незначна перепона на шляху до омріяного багатства.

Бандити підшуковували самотніх та уразливих людей, вивозили їх до заміських будинків й знущалися.

Керівник відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Харківській області розповів:

У їжу та напої невинним людям підмішували різну гидоту. Через це в однієї з жертв зупинилось серце.

Криміналіст Руслан Сушко не здивований такою тенденцією, адже вже боровся з подібними злочинцями ще понад 20 років тому.

Крім того, правоохоронці й самі були замішані у цій схемі. Фахівці кажуть що, в таких масштабних злочинах без співпраці з нотаріусами, держструктурами, силовиками не обійтися. У чорних рієлторів дуже хороші зв’язки.

Руслан Сушко ще у 2000 роках пропонував Міністерству внутрішніх справ ініціативу, яка б зменшила кількість рієлторських афер:

Однак тоді цю пропозицію не підтримали. І зараз шахраї легко прокручують свої схеми з квадратними метрами.

Як уберегтися від рієлторів-аферистів?

На кого саме й чому вони полюють?

Детальніше дивіться в сюжеті Ольги Клибанської.

