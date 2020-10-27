Афери забудовників: як не втратити гроші на покупці квартири

Як інвесторів кидають забудовники? Беруть гроші, а потім вимагають доплати і не віддають квартиру.

Світлана у 2017 році вклала свої гроші у будівництво житлового комплексу на Київщині у містечку Гостомель.

Жінка взяла кредит і заплатила повну вартість квартири. Тоді будинок був на етапі котловану.

Наприкінці 2018 інвесторам мали передати квартири, але на інвесторів чекав неприємний сюрприз.

Нас зібрали і сказали: вибачте, ми прорахувалися, у нас нема зараз коштів добудувати будинок, вносьте доплату. Я вносила 20 тисяч доларів за двокімнатну квартиру, і змушена була доплачувати, згідно з їх умовами, ще 12 тисяч, – розповідає жінка.

Таких грошей у Світлани не було, та і знову платити за уже куплені квадратні метри вона не повинна, пояснює наш адвокат Віталій Собкович.

Якщо ви оплатили щось на етапі укладення договору, то на ці квадратні метри забудовник не має права підняти вам вартість. Ви маєте право розраховувати на ці квадратні метри за цією ціною, яка була на етапі інвестування. Тому, що забудовник фактично будує за ваші кошти, – говорить він.

Виходить, що будинок Світлани майже готовий, але жити у ньому не можна.

Пройшло три роки, будинок до цього часу не завершений.

Тобто він практично збудований, але комунікації не підключені, право власності ще ніхто не може видати.

Є сертифікат на введення в експлуатацію, але жити там ще абсолютно неможливо, – жаліється інвесторка.

Як не стати жертвою недобросовісного забудовника

Аби не мати таких проблем ретельно і уважно вичитуйте договір.

Не вірте казкам забудовника, що той чи інший пункт не діятиме. Усе, що ви підписуєте, ваші домовленості.

Домовтеся також про страховий внесок, радить експерт з управління будинками Сергій Філіппов.

Страхування самого вашого договору із забудовником. Якщо забудовник буде неспроможний, будуть акумульовані гроші на розрахунковому рахунку – страховому, або резервному, і за ці гроші можна буде добудувати, – говорить він.

Аби у квартирі ви мали опалення, газ, світло, воду та могли користуватись ліфтом, перевірте, щоб у забудовника були всі дозволи. Перш ніж підписувати угоду.

Треба в договорі прописати той чинник, що будинок здається відповідно до містобудівних умов, і здається не тільки ДАБІ, Державній архітектурно-будівельній інспекції, але будинок ще й монополістам, тобто тим, хто надає комунальні послуги, – радить Сергій Філліпов.

Світлана – одна з інвесторів, які вклали свої гроші у 60 квартир. В результаті люди залишились без грошей, без житла, а подекуди ще й з кредитами.

Більше про те, як не стати жертвою забудовника-афериста, дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як грабіжники обкрадають квартири.

Фото: Pixabay

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.