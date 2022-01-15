Гірськолижні афери: як відпочити в Карпатах і не натрапити на шахраїв

Поради від експертів: як убезпечити себе від шахраїв на гірськолижних курортах і зберегти нерви та гроші.
Зараз саме пік сезону на зимових курортах. Сотні охочих покататися на сноубордах і лижах вирушили на Західну Україну.
Проте під час планування своєї подорожі варто бути вкрай обережними, адже шахраї всюди розставили свої пастки.
Хто і як може кинути нас на гроші?
В Буковелі в пік курортного сезону здають в оренду неіснуючі котеджі. На сторінці в Інстаграм шахраї здають в оренду неіснуючі котеджі.
Головна їхня перевага — вільні дати й приємні ціни, що так спокушають.
Цього року більше тринадцяти людей встигли надіслати шахраям кругленьку суму й залишилися ні з чим.
Потерпілий Дмитро Борук розповідає:
Пропозиція була гарною. Мабуть, засліпила мені очі. За добу ми надіслали 5 тисяч гривень. Я вперше побачив сторінку із 9 тисячами передплатників і просто не перевірив відгуки.
Чому ж люди ведуться на це?
Потерпілі з’ясували, що котедж існує взагалі в Росії! Шахраї поцупили гарні фото й спокійно дурили людей.
Дмитро каже, що й гадки не мав, що за такою кількістю підписників можуть стояти нечесні люди.
І вони не зупиняються, розвивають сумнівний бізнес і тепер мають понад 45 тисяч читачів!
До того ж, низькі ціни — це завжди магніт для тих, хто в усьому шукає вигоду.Також по темі: Онлайн-кредит на ваше ім'я. Як і навіщо шахраї полюють за нашими персональними даними Ірина Федишин стала жертвою шахраїв. Хто і як розвів співачку на гроші Безпечний онлайн-шоппінг: як не попастись на шахраїв в Інтернеті
Як уберегтися від обману?
Бажано завжди пересвідчуватися в тому, що адреса готелю або котетджу реальна, а світлини, представлені на сторінках в соцмережах — не поцуплені.
Для цього достатньо лише вставити потрібне фото в пошукову систему.
Обов’язково перевіряйте номер телефону того, хто надає вам послуги.
Можливо, хтось уже шукав інформацію про нього або ж написав злісний відгук після того, як залишився без дорогоцінних заощаджень.
Як правильно оплачувати послуги, щоб убезпечити себе?
Передоплату краще надсилати офіційно. Експерт із захисту прав споживачів Максим Несміянов радить:
Попросіть їх виставити вам рахунок. Це нормальна практика. Якщо у власника є ТОВ або ФОП, для нього не буде проблемою виставлення рахунку.
Перевіряйте зайвий раз усі номери карток, не лінуйтеся заздалегідь дізнатись усе про компанію, щоб потім не шкодувати.
Прописуйте в призначенні платежу, що саме ви сплачуєте і з якою метою.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про схеми шахраїв на BlaBlaCar.
Фото: Pexels