Гірськолижні афери: як відпочити в Карпатах і не натрапити на шахраїв

Поради від експертів: як убезпечити себе від шахраїв на гірськолижних курортах і зберегти нерви та гроші.

Зараз саме пік сезону на зимових курортах. Сотні охочих покататися на сноубордах і лижах вирушили на Західну Україну.

Проте під час планування своєї подорожі варто бути вкрай обережними, адже шахраї всюди розставили свої пастки.

В Буковелі в пік курортного сезону здають в оренду неіснуючі котеджі. На сторінці в Інстаграм шахраї здають в оренду неіснуючі котеджі.

Головна їхня перевага — вільні дати й приємні ціни, що так спокушають.

Цього року більше тринадцяти людей встигли надіслати шахраям кругленьку суму й залишилися ні з чим.

Потерпілий Дмитро Борук розповідає:

Потерпілі з’ясували, що котедж існує взагалі в Росії! Шахраї поцупили гарні фото й спокійно дурили людей.

Дмитро каже, що й гадки не мав, що за такою кількістю підписників можуть стояти нечесні люди.

І вони не зупиняються, розвивають сумнівний бізнес і тепер мають понад 45 тисяч читачів!

До того ж, низькі ціни — це завжди магніт для тих, хто в усьому шукає вигоду.

Бажано завжди пересвідчуватися в тому, що адреса готелю або котетджу реальна, а світлини, представлені на сторінках в соцмережах — не поцуплені.

Для цього достатньо лише вставити потрібне фото в пошукову систему.

Обов’язково перевіряйте номер телефону того, хто надає вам послуги.

Можливо, хтось уже шукав інформацію про нього або ж написав злісний відгук після того, як залишився без дорогоцінних заощаджень.

Передоплату краще надсилати офіційно. Експерт із захисту прав споживачів Максим Несміянов радить:

Перевіряйте зайвий раз усі номери карток, не лінуйтеся заздалегідь дізнатись усе про компанію, щоб потім не шкодувати.

Прописуйте в призначенні платежу, що саме ви сплачуєте і з якою метою.

Що робити, якщо ви придбали порожній тур?

До кого звертатися зі скаргами на туроператорів?

Що робити, якщо власник житла відмовляється надавати відповідні документи?

Фото: Pexels

