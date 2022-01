Довгоочікуване пірнання: коли купатися на Водохреще

Щороку тисячі людей з нетерпінням чекають на 19 січня. Коли ж можна купатися у водоймах?

Люди певні, що у цей день вода зі звичайної рідини перетворюється на цілющий еліксир, а душі вірян на Водохреще очищуються від усього зайвого й прагнуть віднайти блаженство.

Головна традиція цього свята — пірнання в ополонку. Відчайдушні сміливці занурюються в крижану освячену воду, що в цей день, вважається, має цілющу силу.

До речі, цей звичай зародився ще багато століть тому — ще за часів Київської Русі.

Наші предки так само вірили в надприродні властивості ставків та озер у цю пору.

На Водохреще вода нібито здатна очистити наше тіло й душу від усіх гріхів, а також забрати всі старі образи, що тягнуть нас на дно по життю.

Звісно, більшість вірян приходить до водойм уже вранці або ж на світанку, й продовжують очищуватися аж до самого вечора.

Проте занурюватися в ополонки з освяченою водою можна після опівночі 19-го січня, тобто від самого початку доби.

Достатньо пірнути три рази, голову в крижану воду не занурювати, адже є високий ризик отримати застуду або інші неприємні хвороби після такого обряду.

Обов’язково з’ясуйте, чи можна купатися у водоймі, в якій ви хочете очиститись, а також купайтеся в присутності інших людей, аби в разі небезпеки вони змогли вам допомогти.

Святкуйте Водохреще безпечно й будьте здоровими протягом усього року!

