Водохреща 2022: привітання у віршах, прозі та картинках

Шукаєш привітання з Водохрещем 2022 у віршах, прозі, коротких смс або картинках?

Ранок у Великому Місті зібрав найкращі вітання українською мовою. Читай, зберігай і надсилай листівки своїм рідним і друзям.

Хрещення Господнє – одне з головних християнських свят. Православні та греко-католики відзначають його в ніч з 18 на 19 січня. Цим днем ​​завершуються різдвяні святки, що тривають з 7 по 19 січня.

Водохреща також називається святом Богоявлення, оскільки саме в цей день з`явилася світу Пресвята Трійця.

Нехай на Хрещення водичка

Змиє усі тривоги з личка,

А з тіла змиє всі хвороби,

Здоров’я щоб було нівроку!

Нехай Господь благословляє,

У добрих справах помагає.

Бадьорість — тілу, силу — духу,

В житті хай буде біла смуга!

***

З вечерею усіх смачною, з

Йорданською святою водою!

Щоби Ісус, що охрестився,

Завжди в потребі заступився.

За весь Ваш рід і за родину,

За нашу неньку Україну,

Щоб гості з’їхались бажані,

Христос хрестився у Йордані!

***

Гей, ти, пане, пане-господарю!

Щасти, Боже, із Йорданом,

Із Йорданом, із водицею,

Із царицею, і усім домом,

І усім добром, із твоєю дружиною,

Із твоєю челядкою,

Із дочками, як чічками.

Господарю, як королю, щасти, Боже!

З усім двором, із челядкою багатою,

Із роями, із ланами,

Із сусідами, із панами,

Із Господом Христом Богом,

На здоров’я, на літ много!

Дай, Боже!

***

Хрещення Господнє — велике свято,

Хай принесе вам віри багато.

Щоб ніколи рідних не цурались,

Від Божих заповідей не відмовлялись.

Хай світло в вашу душу прийде,

Усе важливе серце осягне.

Хай єднається кожна родина,

Бо сьогодні святкова днина!

***

Прийміть мої вітання з Водохрещем!

Здоров’я ваше буде хай як сталь.

Хай з Богом буде вам завжди безпечно,

Хай не приходить у ваш дім печаль.

І благодать Господня нехай світить

На довгому життєвому шляху.

Нехай будуть щасливі ваші діти,

І ангел береже сім’ю усю!

З Хрещенням Господнім! Любові, благополуччя, миру і душевного тепла. Нехай і в будинку, і в серці, і в житті буде достаток, нехай і смуток, і тривоги, і образи змиє освячена вода. Бажаю, щоб світла надія ніколи не давала опуститися твоїм крилам, щоб добра віра завжди додавала сил.

***

З Хрещенням Господнім! Нехай зірки світять для тебе, нехай ангели оберігають спокій, нехай життя буде позитивним, нехай здоров’я міцніє з кожним днем. Бажаю тобі райських благ, душевної рівноваги, міцних сімейних уз і вічної радості, незліченних скарбів і чудових друзів.

***

З Хрещенням Господнім вас, не втрачайте віри в гарне, і вона неодмінно допоможе у скрутну хвилину. Нехай Хрещенські морози вас підбадьорять і загартують. В це свято варто відпустити все погане і змити гріх святою водою. З Хрещенням Господнім вас!

***

З Йорданом! Бажаю на Водохреще з головою зануритися в чисту воду добрих надій, повірити в світле диво і відкрити новий світ щастя для себе. Бажаю міцного здоров’я, миру та любові.

Хай ялинка мерехтить,

Хай щедрівочка дзвенить,

Бажаю бути всім здоровим,

Вітаю вас з Охрещенням Христовим!

***

З Йорданом! Бажаю на Водохреще з головою зануритися в чисту воду добрих надій, повірити в світле диво і відкрити новий світ щастя для себе. Бажаю міцного здоров’я, миру та любові.

***

У великий день Хрещення Господнього бажаю очиститися святою водою і залишатися чистими душею, здоровими, сильними духом і вірою. Будьте щасливі і кохані.

***

З Водохрещем вас вітаю,

Хай вода дарує сили,

Хай святий потік гріхи

І образи з серця змиє!

