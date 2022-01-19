Водохреща 2022: привітання у віршах, прозі та картинках

Шукаєш привітання з Водохрещем 2022 у віршах, прозі, коротких смс або картинках?
Ранок у Великому Місті зібрав найкращі вітання українською мовою. Читай, зберігай і надсилай листівки своїм рідним і друзям.
Хрещення Господнє – одне з головних християнських свят. Православні та греко-католики відзначають його в ніч з 18 на 19 січня. Цим днем завершуються різдвяні святки, що тривають з 7 по 19 січня.
Водохреща також називається святом Богоявлення, оскільки саме в цей день з`явилася світу Пресвята Трійця.
Привітання з Хрещенням 2022
Привітання з Водохрещем 2022 у віршах
Нехай на Хрещення водичка
Змиє усі тривоги з личка,
А з тіла змиє всі хвороби,
Здоров’я щоб було нівроку!
Нехай Господь благословляє,
У добрих справах помагає.
Бадьорість — тілу, силу — духу,
В житті хай буде біла смуга!
***
З вечерею усіх смачною, з
Йорданською святою водою!
Щоби Ісус, що охрестився,
Завжди в потребі заступився.
За весь Ваш рід і за родину,
За нашу неньку Україну,
Щоб гості з’їхались бажані,
Христос хрестився у Йордані!Також по темі: Водохреща, Богоявлення, Йордан: історія та традиції свята Йорданська ополонка: як правильно занурюватись, щоб не зіпсувати здоров'я Теплі та оригінальні: привітання з Днем народження у прозі
***
Гей, ти, пане, пане-господарю!
Щасти, Боже, із Йорданом,
Із Йорданом, із водицею,
Із царицею, і усім домом,
І усім добром, із твоєю дружиною,
Із твоєю челядкою,
Із дочками, як чічками.
Господарю, як королю, щасти, Боже!
З усім двором, із челядкою багатою,
Із роями, із ланами,
Із сусідами, із панами,
Із Господом Христом Богом,
На здоров’я, на літ много!
Дай, Боже!
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Хрещення Господнє — велике свято,
Хай принесе вам віри багато.
Щоб ніколи рідних не цурались,
Від Божих заповідей не відмовлялись.
Хай світло в вашу душу прийде,
Усе важливе серце осягне.
Хай єднається кожна родина,
Бо сьогодні святкова днина!
***
Прийміть мої вітання з Водохрещем!
Здоров’я ваше буде хай як сталь.
Хай з Богом буде вам завжди безпечно,
Хай не приходить у ваш дім печаль.
І благодать Господня нехай світить
На довгому життєвому шляху.
Нехай будуть щасливі ваші діти,
І ангел береже сім’ю усю!
Привітання з Хрещенням 2022 у прозі
З Хрещенням Господнім! Любові, благополуччя, миру і душевного тепла. Нехай і в будинку, і в серці, і в житті буде достаток, нехай і смуток, і тривоги, і образи змиє освячена вода. Бажаю, щоб світла надія ніколи не давала опуститися твоїм крилам, щоб добра віра завжди додавала сил.
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З Хрещенням Господнім! Нехай зірки світять для тебе, нехай ангели оберігають спокій, нехай життя буде позитивним, нехай здоров’я міцніє з кожним днем. Бажаю тобі райських благ, душевної рівноваги, міцних сімейних уз і вічної радості, незліченних скарбів і чудових друзів.
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З Хрещенням Господнім вас, не втрачайте віри в гарне, і вона неодмінно допоможе у скрутну хвилину. Нехай Хрещенські морози вас підбадьорять і загартують. В це свято варто відпустити все погане і змити гріх святою водою. З Хрещенням Господнім вас!
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З Йорданом! Бажаю на Водохреще з головою зануритися в чисту воду добрих надій, повірити в світле диво і відкрити новий світ щастя для себе. Бажаю міцного здоров’я, миру та любові.
Короткі смс-привітання з Водохрещем 2022
Хай ялинка мерехтить,
Хай щедрівочка дзвенить,
Бажаю бути всім здоровим,
Вітаю вас з Охрещенням Христовим!
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З Йорданом! Бажаю на Водохреще з головою зануритися в чисту воду добрих надій, повірити в світле диво і відкрити новий світ щастя для себе. Бажаю міцного здоров’я, миру та любові.
***
У великий день Хрещення Господнього бажаю очиститися святою водою і залишатися чистими душею, здоровими, сильними духом і вірою. Будьте щасливі і кохані.
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З Водохрещем вас вітаю,
Хай вода дарує сили,
Хай святий потік гріхи
І образи з серця змиє!
Нагадаємо, раніше ми розповідали про купання на Водохреща.
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