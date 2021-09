Топ книжок, від яких неможливо відірватися

Що почитати, аби аж подих перехоплювало від вражаючих історій, гарячих почуттів та незабутніх пригод?

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе список книжок, які варто прочитати. Вони точно не залишать тебе байдужим та не відпустять до останньої сторінки. Лови і не дякуй 🙂

Автор: Ґреґорі Девід Робертс

Жанр: автобіографічний пригодницький роман

Місце дії: Індія, Бомбей

Бестселер австралійського письменника Ґреґорі Девіда Робертса – це барвиста, фактурна, неоднозначна та сповнена пригодами історія. Вона – про злочинця, який втік із австралійської в’язниці, аби почати нове життя в Індії.

Герой оселяється в трущобах, знайомиться з місцевими звичаями (які подекуди справді шокують), знаходить і втрачає кохання, потрапляє до мафіозного угруповання і проходить суворе випробовування наркотиками.

Роман сповнений такими деталями, від яких іноді мурашки біжать по шкірі. Недарма на обкладинці вказане вікове обмеження – 18+.

Втім усім, хто старше, прочитати його однозначно варто.

Заради фантастично красивих описів Індії.

Заради пригод та неймовірних історій.

І заради того, аби дізнатися, чи вдалося головному герою врятуватися зі злочинного полону – і кардинально змінити своє життя.

Автор: Роберт Ґалбрейт

Жанр: кримінальний роман

Місце дії: Англія, Лондон

Роман, підписаний іменем Роберта Ґалбрейта, насправді належить геніальній авторці Гаррі Поттера Джоан Роулінг. Це її перша робота в жанрі класичного англійського детектива.

Про що ж ця книга?

Скандально відома топ-модель падає з балкона свого пентхауса і розбивається.

Усі навколо вирішують – це було самогубство. Усі, окрім брата красуні, який звертається до приватного детектива на ім’я Корморан Страйк, аби з’ясувати правду.

Занурившись у заплутану історію моделі, детектив і сам потрапляє в темну круговерть заплутаних подій – і опиняється у смертельній пастці.

Кувала зозуля відрізняється не лише закрученим сюжетом, але й глибокою психологічністю персонажів. Тож для любителів інтриг і загадок – книга наполегливо рекомендується.

Автор: Люко Дашвар

Жанр: роман

Місце дії: Україна

Роман української письменниці Люко Дашвар – це книга, яку не вийде читати тижнями.

Бо ти не поставиш її на полицю, аж поки не перегорнеш останню сторінку. Як, власне, майже всі твори авторки.

Динамічний сюжет, небанальні характери, несподівані повороти сюжету, сліпа любов, заборонені задоволення… Тут є все, що має бути в захопливому романі.

Тож скажемо кілька слів про сюжет.

Іветта присвятила життя своєму хворому синові Платону. Її старша донька Ліда змушена була також принести в жертву все своє життя, день і ніч доглядаючи за братом.

Тим часом мати вирішила купити сину живу ляльку, яка б задовольняла природні (читай – сексуальні) потреби хлопці. Так у родині з’явилася наївна сільська дівчина Рая…

Та виявилося, що Платон і Рая – це далеко не єдині маріонетки в руках тиранічної (а може – просто божевільної) жінки.

Автор: Луї де Берньер

Жанр: роман.

Місце дії: Греція, острів Кефалінія

Майже всі хороші історії – про любов і ненависть. Книга, яка у 2003 потрапила на 19 місце в списку 200 кращих книг BBC – не стала винятком.

Любов і ненависть сходяться на грецькому острові під час Другої Світової війни.

На тлі реальної історичної трагедії, кривавої різанини дивізії Акви, яку влаштували переповнені ненавистю війська Вермахту, звучить вигадана автором, але така гарна мелодія любові капітана Кореллі.

Навіть якщо ви дивилися однойменний фільм з Ніколасом Кейджем і прекрасною Пенелопою Круз – наливайте в келих Метакса і читайте книгу.

Це найпопулярніший твір де Берньєра, перекладений на 11 мов.

Він зібрав солідний врожай нагород і подарував острову Кефалінія легенду, яка продовжує вабити туристів з усього світу, знаходячи відгук у нових і нових серцях.

Адже в нашому неспокійному світі знову і знову продовжують звучати слова “… після війни я буду любити тебе, я буду любити тебе нескінченно – після війни …”

