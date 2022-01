ТОП продуктів для красивої шкіри без зморшок і акне

Що потрібно їсти, щоб твоя шкіра сяяла здоров’ям і красою? Яка їжа допоможе попередити передчасні зморшки, позбутися жирності та акне?

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе ТОП продуктів, корисних для шкіри.

Апельсини, лимони, полуниця, броколі, болгарський перець – продуктів, які містить вітамін C, дуже багато. Тож можеш обирати саме те, що тобі до смаку.

Вітамін С сприяє покращенню текстури шкіри, робить її рівною та пружною. А все тому, що він бере участь у синтезі колагену, який допомагає розгладити шкіру та підтримує клітини в тонусі.

Тож якщо полюбиш фрукти і овочі, у яких багато аскорбінової кислоти, ранні зморшки тобі не загрожують.

Давно відомо, що стан кишечника моментально відбивається на красі нашої шкіри.

Саме тому так важливо регулярно вживати кефір, йогурт та ряжанку.

Ці напої містять лактобактерії, які нормалізують роботу кишечника.

Ацидофільні палички і біфідобактерії активно борються з патогенними мікроорганізмами.

Кальцій чинить антизапальну дію. А ферменти запускають процес оновлення і омолодження клітин шкіри.

Помаранчеві фрукти і овочі – це потужне джерело бета-каротину. Саме з нього синтезується вітамін А, так необхідний для здоров’я нашої шкіри.

Він нормалізує роботу сальних залоз, чинить антибактеріальну дію та розгладжує зморшки.

Тому обов’язково включи в своє меню моркву, гарбуз, хурму, обліпиху, диню та інші жовтогарячі овочі та фрукти.

Жирна риба та інші морепродукти містять жирні кислоти Омега-3, вкрай важливі для оновлення шкіри та зміцнення колагенових волокон. А також цинк, який запобігає появі прищів та комедонів.

Крім того, дари моря покращують кровообіг, що позитивно впливає на зволоженості, пружності та кольорі шкіри.

Квасоля допомагає організму виробляти гіалуронову кислоту, яка відповідає за еластичність і молодість шкіри.

Результат – ніжне обличчя без зморшок, висипів і пігментних плям.

