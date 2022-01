Катання на ковзанах – корисне! 5 причин сходити на крижаний майданчик

Катання на ковзанах завжди було однією з найулюбленіших розваг і дорослих, і дітей.

Узимку льодові майданчики на відкритому повітрі перетворюються на справжні казкові царства, що дарують відвідувачам феєрію яскравих вогників.

Виявляється, ковзанка може приносити не тільки естетичне задоволення. а й справжню користь для здоров’я! Який чином? Зараз розкажемо!

Ноги — це наш мотор під час катання на ковзанах. Варто пам’ятати, що при активному русі на ковзанці тіло задіює чимало м’язів.

Серед них і сідничні, і спинні, і навіть усіма улюблений прес.

Тримати рівновагу на ковзанці не так легко, як може здаватися на перший погляд.

Звісно, рельєфне тіло лиш на ковзанці не накачати, але покращити загальний фізичний стан цілком можливо.

Маєте проблеми з координацією? Тоді ви неодмінно маєме стати постійним відвідувачем ковзанки.

Отож, якщо ви бажаєте продовжити свою молодість і відмінно орієнтуватися в просторі навіть із заплющеними очима, ковзани — чудова можливість “прокачати” свій вестибулярний апарат.

Помітили, що важко дихаєте навіть після виконнання елементарних фізичних навантажень? Тоді мерщій на ковзанку!

Ви неодмінно побачите результат своїх старань після кількох тижнів систематичного тренування, тож не проґавне можливість стати найкращою версією себе, поки на дворі мінусова температура.

Аби довести ефективність катання на ковзанах для тіла, далеко ходити не треба.

Варто лиш подивитися на струнких і витончених фігуристок, щоб зрозуміти, як цей вид спорту впливає на наш зовнішній вигляд.

Це ідеальний варіант для тих, хто хоче позбутися від кількох зайвих кілограмів, наїдених за святковими столами.

Одягайтеся якомога тепліше, щоб не застудитися на холоді, і вирушайте на лід приводити себе у відмінну фізичну форму!

Зимовий сезон — нестерпний період для метеозалежних людей.

Погана погода і вічна багнюка на вулиці негативно впливають на наше емоційне здоров’я.

Похід із родиною чи друзями на ковзанку стовідсотково подарує вам чудовий настрій і заряд енергії на весь день.

До речі, ця локація — відмінний варіант для першого побачення, адже ніщо так не єднає, як спільне викорання фізичних вправ, у яких часом необхідно близько контактувати одне з одним.

Отож, сподіваємося, що у вас більше немає сумнівів щодо користі катання на ковзанах. Скоріше беріть із собою близьких і вирушайте незабутньо проводити час!

