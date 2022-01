Пухнастий клубочок щастя. 5 причин завести кішку

Чому варто завести кота – 5 причин від Ранку у Великому Місті.

Домашня тварина змінює життя свого господаря і нерідко додає клопотів.

Але хоч і без труднощів не обходиться, коти дарують багато позитивних моментів.

Кіт потребує турботи і відповідальності.

Необхідно продумувати його харчування, сон, слідкувати за здоров’ям тваринки.

Виховання домашнього улюбленця допомагає бути більш зібраним.

З’являються нові завдання – купити корм, записатися на огляд до ветеринара.

Ви вчитеся планувати своє життя відповідно до потреб того, кого приручили.

Дехто вважає, що коти допоможуть визначити, чи готові ви до батьківства.

Муркотіння кота своєю мірою є цілющим.

Воно допомагає знизити рівень стресу.

Таким чином навантаження на серцево-судинну систему зменшується.

Звукова частота муркотіння (20-140 Гц) має позитивний вплив на організм.

За дослідженнями науковців, частоти в діапазоні 18-35 Гц запобігають м’язовій атрофії і можуть загоювати мікротравми.

Коти бережуть психічне здоров’я.

Поруч з улюбленцем не відчувається самотність.

Тваринка допомагає долати складні моменти.

Якщо ви переживаєте складний етап і не маєте підтримки, то кіт просто незамінний.

Вихованець завжди потребуватиме вас і любитиме.

Окрім цього, кіт – це стимул творити.

Любили цих тварин Марк Твен і Пабло Пікассо.

Домашні тварини скріплюють стосунки.

З’являються спільні інтереси, клопоти, теми для розмов.

Кіт може навчити дітей відповідальності.

Обов’язок доглядати за твариною розвине у них вміння піклуватися.

Домашня тварина спонукає господарів дотримуватися чіткого графіку дня.

Годувати кота потрібно щодня у той самий час.

Вам потрібно буде прибирати за пухнастиком і тримати будинок у чистоті.

Тому улюбленець точно “прокачає” вашу дисципліну і допоможе забути про прокрастинацію.

Фото: Pixabay

