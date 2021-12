Власна метереологічна станція: чому крутить ноги і що з цим робити?

Чому крутить ноги: причини, симптоми і як з цим боротися.

Надокучлива біль у суглобах ладна завдати чимало незручностей і навіть позбавити сну.

Більше того — таким страждають не лише літні люди.

Саме тому Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про головні причини “крутіння ніг” та як ефективно його усунути.

Але, перш за все, давай з’ясуємо, чому воно виникає і про що може свідчити.

“Крутить ноги” — така проблема із химерною назвою найчастіше з’являється при зміні погоди.

Різкі перепади атмосферного тиску змінюють тиск у порожнині суглоба, через що він дратується.

Це супроводжується характерним болем.

Найчастіше ця сукупність ознак «кручення» виникає у разі нестачі заліза в організмі, а також магнію, калію, кальцію, кремнію, фолієвої кислоти або й може свідчити про ряд наступних хвороб:

Не лише літні люди проводять ночі, масажуючи коліна.

Примітно, що у цього дискомфорту немає певних вікових критеріїв.

Такий розлад може наступати у будь-якому віці.

Окрім літнього віку, медики виділяють три періоди ризику:

Під час цих періодів для профілактики можна вживати вітаміни, вид і дозування яких має призначити лікар.

Якщо крутить суглоби ніг регулярно, і симптоми з часом посилюються, то не варто відкладати похід до лікаря.

Він допоможе тобі знайти на істинну проблему, що прикривається цим больовим відчуттям.

Не знаєш до якого лікаря іти, запам’ятай наступний алгоритм:

Літніх людей, які вже змирилися із болем, це теж стосується.

Не слід розтирати та нагрівати суглоби, прикладати до болючого місця листки різноманітних рослин, якщо цього не порадив лікар.

Адже тоді йому доведеться ліквідовувати не лише першопричину болю, а й наслідки самолікування пацієнта.

Буває, що похід до лікаря доводиться відкласти до понеділка, а спати хочеться вже цієї ночі.

Є деякі методи полегшити дискомфорт у суглобах самотійно.

І не обов’язково прикладати листя капусти та розтирати коліна спиртовими настоянками, як це звикли робити немало людей.

Можна спробувати один із перелічених спсообів, які, якщо не полегшать біль, то не нашкодять здоров’ю:

