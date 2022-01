Скільки насправді заробляють програмісти – уся правда від IT фахівця

“Моя робота – це зробити різноманітні сервіси так, щоб вам було зручно” – саме так описав свою професію програміст Артем Гончаренко

Профейсійний IT фахівець розвіяв декілька міфів про роботу айтішників. Відсутність дівчат у цій професії, а також виключно математичний склад розуму усіх веб-розробників він назвав брехнею.

Артем відверто розповів і про заробіток програмістів, назвавши кокретні суми:

Найбільше в професії IT фахівцю подобається можливість покращити життя інших людей.

У сфері розробки програмного забезпечення найголовнішим аспектом є взаємопорозуміння між усіма, хто працює над проектом, на думку Артема.

Що найбільше дратує програмістів?

Із якими проханнями найчастіше звертаються рідні до айтішників?

На що найчастіше хворіють програмісти?

Про це і не тільки дивіться в сюжеті.

Фото: Pexels

