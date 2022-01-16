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ICTV Ранок 16.01.2022 17:15
16.01.2022 17:15
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Скільки насправді заробляють програмісти – уся правда від IT фахівця

Скільки насправді заробляють програмісти – уся правда від IT фахівця

“Моя робота – це зробити різноманітні сервіси так, щоб вам було зручно” – саме так описав свою професію програміст Артем Гончаренко

Профейсійний IT фахівець розвіяв декілька міфів про роботу айтішників. Відсутність дівчат у цій професії, а також виключно математичний склад розуму усіх веб-розробників він назвав брехнею.

Артем відверто розповів і про заробіток програмістів, назвавши кокретні суми:

Якщо ми говоримо про український ринок, то для початківців це двісті – вісімсот доларів, для середнього рівня – від тисячі до п’яти тисяч доларів. В іноземних проектах – від трьох тисяч доларів

Найбільше в професії IT фахівцю подобається можливість покращити життя інших людей.

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У сфері розробки програмного забезпечення найголовнішим аспектом є взаємопорозуміння між усіма, хто працює над проектом, на думку Артема.

Тільки командна робота в IT дає результат

Що найбільше дратує програмістів?

Із якими проханнями найчастіше звертаються рідні до айтішників?

На що найчастіше хворіють програмісти?

Про це і не тільки дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості професії візажиста.
Фото: Pexels

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Теги: професії, Ранок у Великому Місті
16.01.2022 17:15



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