Скільки насправді заробляють програмісти – уся правда від IT фахівця

“Моя робота – це зробити різноманітні сервіси так, щоб вам було зручно” – саме так описав свою професію програміст Артем Гончаренко
Профейсійний IT фахівець розвіяв декілька міфів про роботу айтішників. Відсутність дівчат у цій професії, а також виключно математичний склад розуму усіх веб-розробників він назвав брехнею.
Артем відверто розповів і про заробіток програмістів, назвавши кокретні суми:
Якщо ми говоримо про український ринок, то для початківців це двісті – вісімсот доларів, для середнього рівня – від тисячі до п’яти тисяч доларів. В іноземних проектах – від трьох тисяч доларів
Найбільше в професії IT фахівцю подобається можливість покращити життя інших людей.Також по темі: Чи плюють у їжу? Офіціант розповів про секрети професії Перукар про секрети професії і головні помилки новачків Зливає додому алкоголь? Бармен розповів про тонкощі професії
У сфері розробки програмного забезпечення найголовнішим аспектом є взаємопорозуміння між усіма, хто працює над проектом, на думку Артема.
Тільки командна робота в IT дає результат
Що найбільше дратує програмістів?
Із якими проханнями найчастіше звертаються рідні до айтішників?
На що найчастіше хворіють програмісти?
Про це і не тільки дивіться в сюжеті.
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