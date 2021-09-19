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Video: “Не можна бездумно йти за модою”. Візажистка про особливості професії

Вони не просто фарбують людей, а й допомагають їм стати впевненішими у собі. Так, мова сьогодні піде про візажистів. Ми поспілкувалися з відомою представницею цієї професії Вікторією Бессараб, щоб з'ясувати: Що її найбільше дратує у професії? Чи потрібно фарбуватися чоловікам? І зрештою, скільки може заробляти візажист в Україні? [read_more_news] Усі подробиці — у нашій рубриці "Професії". Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості професії хореорафа. Фото: viktor_free_sailing

“Не можна бездумно йти за модою”. Візажистка про особливості професії
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Вони не просто фарбують людей, а й допомагають їм стати впевненішими у собі.

Так, мова сьогодні піде про візажистів.

Ми поспілкувалися з відомою представницею цієї професії Вікторією Бессараб, щоб з’ясувати:

Що її найбільше дратує у професії?

Чи потрібно фарбуватися чоловікам?

І зрештою, скільки може заробляти візажист в Україні?

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Усі подробиці — у нашій рубриці “Професії”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості професії хореорафа.

Фото: viktor_free_sailing

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ICTV / Ранок / “Не можна бездумно йти за модою”. Візажистка про особливості професії / 19.09.2021 16:00
19.09.2021 16:00

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