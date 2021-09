“Не можна бездумно йти за модою”. Візажистка про особливості професії

Вони не просто фарбують людей, а й допомагають їм стати впевненішими у собі.

Так, мова сьогодні піде про візажистів.

Ми поспілкувалися з відомою представницею цієї професії Вікторією Бессараб, щоб з’ясувати:

Що її найбільше дратує у професії?

Чи потрібно фарбуватися чоловікам?

І зрештою, скільки може заробляти візажист в Україні?

Усі подробиці — у нашій рубриці “Професії”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості професії хореорафа.

Фото: viktor_free_sailing

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.