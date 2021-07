Перукар про секрети професії і головні помилки новачків

Усе, що ви не знали про професію перукаря.

Юрій Царьов — відомий експерт зі зміни образу або, простіше кажучи, перукар.

Він розповів про тонкощі професії та головні помилки новачків.

Що відповідає невдоволеним стрижкою клієнтам?

Навіщо бабусі фарбують волосся у фіолетовий колір?

І чому перукарі втрачали бізнес, хоч і могли працювати під час карантину?

Дивіться у нашій рубриці “Професії”.

Фото: Unsplash

