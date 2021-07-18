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Video: Перукар про секрети професії і головні помилки новачків

Усе, що ви не знали про професію перукаря. Юрій Царьов — відомий експерт зі зміни образу або, простіше кажучи, перукар. Він розповів про тонкощі професії та головні помилки новачків. [read_more_news] Що відповідає невдоволеним стрижкою клієнтам? Навіщо бабусі фарбують волосся у фіолетовий колір? І чому перукарі втрачали бізнес, хоч і могли працювати під час карантину? Дивіться у нашій рубриці "Професії". Нагадаємо, раніше ми розповідали про тонкощі професії бармена. Фото: Unsplash

Перукар про секрети професії і головні помилки новачків
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Усе, що ви не знали про професію перукаря.

Юрій Царьов — відомий експерт зі зміни образу або, простіше кажучи, перукар.

Він розповів про тонкощі професії та головні помилки новачків.

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Що відповідає невдоволеним стрижкою клієнтам?

Навіщо бабусі фарбують волосся у фіолетовий колір?

І чому перукарі втрачали бізнес, хоч і могли працювати під час карантину?

Дивіться у нашій рубриці “Професії”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про тонкощі професії бармена.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Перукар про секрети професії і головні помилки новачків / 18.07.2021 20:24
18.07.2021 20:24

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