Загадкова МКС: як живуть і чим займаються космонавти

Все, що хотіли знати про те, як живуть космонавти на міжнародній космічні станції.

Якщо раніше полетіти в космос була нездійсненна мрія маленьких хлочиків, то зараз вже для дорослих чоловіків це реальність.

Більше того, це не так просто як здається на перший погляд.

Адже окрім того, що від домівки розділяють сотні кілометрів, на людину по-іншому діють сила тяжіння та гравітація.

Тож для найдопитливіших Ранок у Великому Місті зібрав цікаву інформацію про те, який звичайний розпорядок дня у космонавтів на станції.

Багатьох із нас цікавить, як космонавти вирішують звичайні побутові питання в таких незвичайних умовах.

Зокрема, як і чим харчуються.

Діти, які виросли на радянських мультиках пам’ятають, що їжа в ракеті зберігається в тюбиках, схожих на ті, що використовують художники.

Доля правди в цьому є.

Головна проблема в тому, щоб крихти їжі не розлітались.

Для ясності додамо, що на космічній станції люди весь час перебувають у невагомості.

В буквальному сенсі цього слова.

Тому більшість речей, до яких ми звикли та робимо на автоматі – в космосі можуть стати справжньою проблемою.

Таким чином, навіть поїсти у космосі не так уже й просто.

Зазвичай, раціон космонавтів складється з супів.

З тюбику видавлюється сухе пюре та розводиться водою.

Астронавтка Крістіна Хеммок Кук у своєму Інстаграм наочно показала, як виглядає обід.

Більшість із нас звикли, що прийняти душ чи помити голову не складає проблему.

Але не тоді, коли знаходишся у космосі.

Тут в душ, у традиційному, розумінні не сходиш.

Для цього потрібно пристосуватись.

Космонавти зберігають воду у герметичних пакетах.

Що цікаво, то вода не розлітається, а скупчується великими краплями на шкірі.

Таким чином, трішки додавши гелю чи мила, на МКС приймають душ.

А решти мильного засобу витирають рушником.

“Душова” знаходиться біля потужної вентиляції, яка збирає в себе рештки вологи і фільтрує її у воду для наступного використання.

Миття голови відбуваєть за іншої схемою.

Для цього використовується спеціальний шампунь, який не потрібно змивати.

Видавлюєш пасту, розтираєш пальцями, витираєш рушником і все.

Влаштувати прання на МКС – неможливо.

Адже на станції немає можливості даремно використовувати воду.

Тому брудний одяг збирають в спеціальний контейнер.

Коли він наповнюється – відпускають, і тоді він згорає в атмосфері.

Таким чином позбуваються більшості речей.

Проте зі скафандрами поводяться інашке – їх відправляють на Землю.

Технічні працівники ремонтують та чистять спецодяг для наступного використання.

Окрім роботи, в космонавтів є вільний час.

Його вони проводять по-різному.

Хтось збирається разом, щоб поспілкуватись.

Хтось надихає студентів своїми лекціями, а хтось підтримує футбольну команду.

Навіть в космосі святкують Різдво.

До речі, на станції в експериментальних умовах займаються садівництвом.

Це заспокоює нерви та допомагає розслабитись.

А космонавтка Джессіка Меїр навіть встигає почитати книгу біля ілюмінатору.

Спорт в житті мешканців МКС важлива складова щоденної рутини.

Їм необхідно займатись спотром та фізичною активністю, адже під постійної гравітації м’язи перестають виконувати свої функції.

Для того, щоб попередити атрофію на станції розташовані спортивні снаряди та, навіть, бігова, доріжка.

Внесок космонавтів у розвиток людства та пізнання позаземного життя оцінити важко.

Для нас вони атланти, які відкривають світ з іншого невідомого боку.

Пропонуємо, надихнутись космічними видами.

Більшість космонавтів мають свої акаунти у соціальних мережах, де діляться життям.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі фільми про космос.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.