Як шахраї провертають схеми на BlaBlaCar: історія ошуканих попутників

На платформі BlaBlaCar помічена нова схема шахраїв.

З вас наперед просять гроші за поїздку.

Аби не викликати підозри і втертися в довіру шахраї позиціонують себе як офіційні перевізники і пропонують електронний квиток.

Гроші видурюють, і як розумієте ніхто нікого нікуди не везе.

Про їхні схеми не з розповідей знає соліст українського музичного дуету «Ніколас КАРМА & Нівгол ЛАМАРА».

Співаки збиралися на черговий концерт.

Зв’язалися з водієм автобуса, а він заявив, треба попередньо придбати квитки. Інакше діла не буде.

Тому їм вдалося зберегти свої гроші.

Для тих, хто нечасто їздить міжміськими автобусами складно було б зрозуміти аферу, адже на потяг квитки ми купуємо заздалегідь.

Так справжній перевізник себе страхує.

Однак шахраї розчиняються серед справжніх перевізників, беруть з людей гроші і зникають.

Автоексперт Владислав Антонов розповідає основні критерії вибору поїздки, аби не потрапити на злочинців:

Як розпізнати, що ви спілкуєтесь із шахраєм і вас нікуди не повезуть, а лише здеруть гроші?

Якими відмовками користуються перевізники?

Розкаже Ольга Клибанська у «Гарячій темі».

