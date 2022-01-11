Як шахраї провертають схеми на BlaBlaCar: історія ошуканих попутників

На платформі BlaBlaCar помічена нова схема шахраїв.

З вас наперед просять гроші за поїздку.

Аби не викликати підозри і втертися в довіру шахраї позиціонують себе як офіційні перевізники і пропонують електронний квиток.

Гроші видурюють, і як розумієте ніхто нікого нікуди не везе.

Про їхні схеми не з розповідей знає соліст українського музичного дуету «Ніколас КАРМА & Нівгол ЛАМАРА».

Співаки збиралися на черговий концерт.

Зв’язалися з водієм автобуса, а він заявив, треба попередньо придбати квитки. Інакше діла не буде.

Добре що співаки часто подорожують і знають як придбати квиток на офіційному сайті перевізника.

Тому їм вдалося зберегти свої гроші.

Для тих, хто нечасто їздить міжміськими автобусами складно було б зрозуміти аферу, адже на потяг квитки ми купуємо заздалегідь.

Так справжній перевізник себе страхує.

Однак шахраї розчиняються серед справжніх перевізників, беруть з людей гроші і зникають.

Автоексперт Владислав Антонов розповідає основні критерії вибору поїздки, аби не потрапити на злочинців:

— Звертайте увагу на рейтинг водія, якщо він гарний, нормальний, то вірогідність того, що щось піде не так мінімальна. Якщо це новенький водій, нова облікова запис, може його заблокували за якісь порушення раніше.

Як розпізнати, що ви спілкуєтесь із шахраєм і вас нікуди не повезуть, а лише здеруть гроші?

Якими відмовками користуються перевізники?

Розкаже Ольга Клибанська у «Гарячій темі».

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те як шахраї виманюють особисті дані.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.