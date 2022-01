У леопардовому бікіні: Сальма Гайєк показала нові відверті фото

Голлівудська акторка Сальма Гайєк показала фото у купальнику.

Цим знімком зірка потішила підписників і виклала у свій блог в Інстаграм.

На світлині жінка позує на сидячі за столиком.

Акторка одягнула леопардовий купальник, що ледь пригриває її пишний бюст.

Фанати пишуть, що приємно вражені.

Фото: depositphotos

