У леопардовому бікіні: Сальма Гайєк показала нові відверті фото

Голлівудська акторка Сальма Гайєк показала фото у купальнику.
Цим знімком зірка потішила підписників і виклала у свій блог в Інстаграм.
На світлині жінка позує на сидячі за столиком.
Перша кава першого понеділка першого місяця абсолютно нового року, – підписала Сальма.
Акторка одягнула леопардовий купальник, що ледь пригриває її пишний бюст.
Фанати пишуть, що приємно вражені.Також по темі: Гарячий знімок. Сальма Гаєк похвалилася пишним декольте Сієста у гамаку для відновлення. Сальма Гаєк показала відпочинок у купальнику Оголюватись як сенс життя. Зіркові красуні, які обожнюють публікувати гарячі фото
Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про звабливі фото Кім Кардашян.
Фото: depositphotos