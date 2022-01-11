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ICTV Ранок 11.01.2022 17:00
11.01.2022 17:00
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У леопардовому бікіні: Сальма Гайєк показала нові відверті фото

У леопардовому бікіні: Сальма Гайєк показала нові відверті фото

Голлівудська акторка Сальма Гайєк показала фото у купальнику.

Цим знімком зірка потішила підписників і виклала у свій блог в Інстаграм.

На світлині жінка позує на сидячі за столиком.

Перша кава першого понеділка першого місяця абсолютно нового року, – підписала Сальма.

Акторка одягнула леопардовий купальник, що ледь пригриває її пишний бюст.

Фанати пишуть, що приємно вражені.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про звабливі фото Кім Кардашян.

Фото: depositphotos

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Теги: інстаграм зірок, сальма, Сальма Хайєк, шоу-бізнес
11.01.2022 17:00



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