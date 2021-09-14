Ціни — космос! Емігрант про життя в Південній Кореї

Український емігрант про житло у Південній Кореї.
Жителі Кореї найчастіше живуть в орендованих квартирах.
Якщо і наважуються купити щось своє, то беруть кредит.
Чому в країні, де зарплати одні з найвищих у світі, люди не купують нерухомість?
Про це та багато іншого розкаже Володимир, українець, який живе в Азії вже 13 років.Також по темі: Без чого не можна зняти житло в Канаді? Відверта розповідь емігрантки Чому у Південній Кореї Новий рік святкують двічі? Помідори в карамелі та солодкі сардельки: українка розповіла про їжу на Тайвані
Гуртожитки “все включено”
Якщо ви приїхали вчитися до Кореї, то “найвигідніший” дах над головою – це студентський гуртожиток.
У корейських гуртожитках передбачені кімнати на одного студента, але можна і гуртом жити, так дешевше.
Наприклад, якщо кімната на 4-ох, то платити за неї доведеться в середньому 150 доларів на місяць.
За словами Володимира, це набагато дорожче, ніж в Україні, але у цю вартість входить не лише проживання, а й:
- Інтернет;
- дворазове харчування;
- спільні кухня, холодильник душ, туалет.
Незвичні умови оренди
Не студенти зазвичай орендують квартири.
Шукають їх через агенції по нерухомості.
Якщо людина приїхала в Корею за запрошенням великої компанії, то є вірогідність, що компанія сама знайде і навіть оплатить житло для запрошеного.
Для тих, кому компанія проживання не оплачує є два варіанти оренди.
Перший — заплатити орендодавцю певну суму-гарантію, так званий депозит, а потім, як і ми, щомісяця оплачувати оренду та комуналку.
От тільки на відміну нас, корейці просять депозит не в розмірі однієї місячної плати.
Сума депозиту може бути разів у 10 вищою, ніж оренда за місяць!
Другий варіант оренди — це заплатити орендодавцю великий депозит і не платити місячну оренду, лише комуналку.
Але чому самі корейці частіше орендують, а не купують власне житло?
Дивіться у сюжеті рубрики “Емігранти”.
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