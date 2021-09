Ціни — космос! Емігрант про життя в Південній Кореї

Український емігрант про житло у Південній Кореї.

Жителі Кореї найчастіше живуть в орендованих квартирах.

Якщо і наважуються купити щось своє, то беруть кредит.

Чому в країні, де зарплати одні з найвищих у світі, люди не купують нерухомість?

Про це та багато іншого розкаже Володимир, українець, який живе в Азії вже 13 років.

Якщо ви приїхали вчитися до Кореї, то “найвигідніший” дах над головою – це студентський гуртожиток.

У корейських гуртожитках передбачені кімнати на одного студента, але можна і гуртом жити, так дешевше.

Наприклад, якщо кімната на 4-ох, то платити за неї доведеться в середньому 150 доларів на місяць.

За словами Володимира, це набагато дорожче, ніж в Україні, але у цю вартість входить не лише проживання, а й:

Не студенти зазвичай орендують квартири.

Шукають їх через агенції по нерухомості.

Якщо людина приїхала в Корею за запрошенням великої компанії, то є вірогідність, що компанія сама знайде і навіть оплатить житло для запрошеного.

Для тих, кому компанія проживання не оплачує є два варіанти оренди.

Перший — заплатити орендодавцю певну суму-гарантію, так званий депозит, а потім, як і ми, щомісяця оплачувати оренду та комуналку.

От тільки на відміну нас, корейці просять депозит не в розмірі однієї місячної плати.

Другий варіант оренди — це заплатити орендодавцю великий депозит і не платити місячну оренду, лише комуналку.

Але чому самі корейці частіше орендують, а не купують власне житло?

