Не тільки море та пляжі: що подивитися в Єгипті?

Єгипет – одна з найпопулярніших серед українців країна для відпочинку. Із липня 2020 року її навідали 1,3 мільйони наших співгромадян.

Цьогоріч Єгипет очікує на не меншу кількість відпочиваючих, потроху послаблює карантинні обмеження та готує запуск україномовної “гарячої лінії” для допомоги туристам в екстрених випадках.

Наші журналістки Альона Нестеренко та Ангеліна Малунова перевірили на собі, як воно – відпочивати в Єгипті під час пандемії коронавірусу.

Що подивитися у країні? І які гарантії матиме турист, якщо захворіє на COVID-19 під час подорожі?

Деталі у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що взяти з собою на відпочинок у Єгипет.

Фото: Pexels

