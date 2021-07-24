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Video: Не тільки море та пляжі: що подивитися в Єгипті?

Єгипет – одна з найпопулярніших серед українців країна для відпочинку. Із липня 2020 року її навідали 1,3 мільйони наших співгромадян.     Цьогоріч Єгипет очікує на не меншу кількість відпочиваючих, потроху послаблює карантинні обмеження та готує запуск україномовної “гарячої лінії” для допомоги туристам в екстрених випадках. Наші журналістки Альона Нестеренко та Ангеліна Малунова перевірили на собі, як воно – відпочивати в Єгипті під час пандемії коронавірусу. [read_more_news] Що подивитися у країні? І які гарантії матиме турист, якщо захворіє на COVID-19 під час подорожі? Деталі у відео. Нагадаємо, раніше ми розповідали, що взяти з собою на відпочинок у Єгипет. Фото: Pexels

Не тільки море та пляжі: що подивитися в Єгипті?
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Єгипет – одна з найпопулярніших серед українців країна для відпочинку. Із липня 2020 року її навідали 1,3 мільйони наших співгромадян.    

Цьогоріч Єгипет очікує на не меншу кількість відпочиваючих, потроху послаблює карантинні обмеження та готує запуск україномовної “гарячої лінії” для допомоги туристам в екстрених випадках.

Наші журналістки Альона Нестеренко та Ангеліна Малунова перевірили на собі, як воно – відпочивати в Єгипті під час пандемії коронавірусу.

Також по темі: Що подивитись в Єгипті, окрім пірамід Сонячний Єгипет. Українська емігрантка відверто про країну Боги Єгипту: Батлер, жіночі груди і попкорн

Що подивитися у країні? І які гарантії матиме турист, якщо захворіє на COVID-19 під час подорожі?

Деталі у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що взяти з собою на відпочинок у Єгипет.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Не тільки море та пляжі: що подивитися в Єгипті? / 24.07.2021 13:10
24.07.2021 13:10

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